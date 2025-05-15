На домашней вечеринке или в поездке больше не нужен диджей — теперь гости сами выбирают музыку. YouTube запустил новую функцию голосования в плейлистах: любой желающий с доступом может добавлять треки и голосовать за порядок их воспроизведения. Настроение вечера теперь — в руках толпы.

Это обновление стало логичным продолжением функции совместных плейлистов, которая уже давно работает в YouTube Music. Но теперь появилась живая механика голосования, когда каждый участник может влиять на очередь воспроизведения — прямо в процессе.

Как работает голосование в плейлистах

Чтобы включить голосование:

Создайте плейлист на YouTube. Убедитесь, что он публичный или по ссылке (не приватный). Включите опцию «Сотрудничество» (Collaborate). Скопируйте ссылку «Пригласить соавторов» и отправьте её друзьям.

После этого участники смогут добавлять свои треки и голосовать за любимые. Система выстраивает плейлист на основе популярности — максимум вовлечённости без хаоса.

Идея проста: каждый может влиять на плейлист, а не только один человек с телефоном в руках. Это особенно удобно, когда гости с разным музыкальным вкусом, а shuffle уже давно не справляется с задачей. Главное — заранее подготовить плейлист с достойными треками, чтобы не получилось так, что выбор упадёт на случайные и не самые уместные песни.

Постепенный запуск и осторожный релиз

Функция была анонсирована ещё в октябре 2024 года в блоге YouTube, но только сейчас её официально запустили. Ранее она работала нестабильно: пользователи жаловались на «случайные перестановки» или «сломанный порядок». Именно поэтому компания предпочла дополнительное тестирование и A/B эксперименты, прежде чем включить функцию для всех.

Теперь голосование доступно частично — в рамках постепенного развёртывания, но официальное подтверждение даёт понять: ждать осталось недолго.

Для наглядности YouTube даже выпустил отдельный ролик в формате Shorts — живой, яркий, почти мюзикл. В нём наглядно объясняется, как работает новая функция и как легко она превращает плейлист в общее музыкальное пространство.