Яндекс Музыка стала первым российским сервисом, который успешно внедрил генеративные модели в систему рекомендаций. Новые алгоритмы работают в режиме реального времени и анализируют в несколько раз более длинную историю действий пользователей, находя неочевидные взаимосвязи между ними.

Исследователи Яндекса разработали рекомендации нового поколения на основе генеративных моделей. Пользователи получают более качественные рекомендации, экономят время на поиске контента и чаще выходят за рамки привычных предпочтений. Алгоритмы мгновенно реагируют на действия пользователей, учитывая значительно больше параметров.

Новые рекомендации определяют изменения потребностей с течением времени и учитывают сезонность. Яндекс Музыка внедрила генеративные нейросети в рекомендации ещё в 2023 году, но теперь первой среди сервисов компании перевела обновлённые модели в онлайн-режим.

Результаты внедрения в Яндекс Музыке

Алгоритмы анализируют потребности человека и генерируют рекомендации в моменте с учётом долгосрочных предпочтений. При этом они учитывают в три раза больше паттернов поведения пользователя. Люди стали чаще и дольше слушать «Мою волну», где звучат только рекомендованные треки.





На 20% выросла частота добавления в коллекцию песен и артистов, которых пользователи услышали впервые. Разнообразие рекомендаций увеличилось на 14% — в них стало больше новых для людей треков.

«В последние годы качество рекомендательных алгоритмов вышло на плато. Для того чтобы вывести их на новый уровень, нужно было внедрять генеративные модели, а они требуют больших вычислительных мощностей. Нам удалось разработать нейронную архитектуру, которая более эффективна в обучении и требует меньше ресурсов», — говорит Николай Савушкин, руководитель рекомендательных технологий Яндекса.





Распространение технологии на другие сервисы

Савушкин отметил, что скачок качества в сфере языковых моделей теперь возможен в рекомендациях. Эту задачу удалось решить только нескольким компаниям в мире — Яндексу, Google, Netflix, LinkedIn. Алгоритмы на базе новой архитектуры будут внедрены в большинство сервисов компании.

Вслед за Яндекс Музыкой новые алгоритмы внедрил Яндекс Маркет. Они позволяют пользователям выходить за рамки привычек и получать больше актуальных предложений, узнавать о новых товарах и брендах. Сервис учитывает в десятки раз больше обезличенных действий пользователей — это эквивалентно примерно двум годам активности покупателей.





Полный контекст позволяет алгоритмам предоставлять рекомендации по интересам и потребностям пользователей. Во время тестирования пользователи стали добавлять в корзину на 3% больше товаров из рекомендаций, а покупки товаров из лент в новых категориях выросли на 5%.