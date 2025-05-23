Пользователи могут искать и сравнивать товары, квартиры и финансы прямо в Поиске

Компания Яндекс представила обновление поисковой системы — Вертикали Поиска. Новый функционал позволяет искать и сравнивать предложения по трем основным направлениям: товары, квартиры и финансовые продукты. Все объекты объединены в специальные вертикали, в которых легко ориентироваться и выбирать оптимальные варианты. Кроме того, впервые появилась возможность оформить услугу прямо в интерфейсе Поиска.

Для быстрого доступа к вертикалям обновлена главная страница мобильного приложения Яндекс с Алисой. Там появились кнопки для перехода в разделы «Квартиры», «Финансы» и «Товары». Алгоритмы Яндекса распознают намерение пользователя купить или выбрать продукт и предлагают тематические блоки с подходящими предложениями.

Финансовые продукты: от вкладов до страховки

Вертикаль «Финансы» объединяет предложения банков, страховых и финансовых организаций. Здесь можно сравнить условия по кредитам, вкладам, дебетовым и кредитным картам, ипотеке и страховым полисам.

Пользователям доступны фильтры: например, для кредитной карты — по льготному периоду и рассрочке, а для накопительного счёта — по процентной ставке и способу открытия. Первая услуга, доступная для оформления прямо в Поиске — полис ОСАГО. В будущем аналогичный функционал появится и для других продуктов.

Недвижимость: покупка и аренда квартир

Раздел «Квартиры» позволяет искать объявления о продаже и аренде недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке. Информация поступает с различных площадок, включая сайты застройщиков и агрегаторы. Объявления по одному объекту объединяются в карточки, чтобы упростить сравнение цен.

Поиск можно настроить с помощью фильтров: по цене, району, количеству комнат, площади, сроку сдачи и другим параметрам. Понравившиеся предложения сохраняются в «Избранное».

Товары: подборка лучших предложений со всего рунета

В Вертикали «Товары» собраны предложения из интернет-магазинов и маркетплейсов. Искусственный интеллект помогает сориентироваться в ассортименте и выбрать выгодные условия.

Каждому товару соответствует карточка, где объединены разные предложения. Алиса может дать рекомендации по технике, электронике и товарам для ремонта. Кнопка «Какие бывают?» предоставляет дополнительную информацию о характеристиках и особенностях выбора.

В разделе «Вдохновиться на покупку» отображаются персональные подборки товаров, основанные на интересах пользователя. Они помогают открыть для себя локальные бренды и актуальные новинки.