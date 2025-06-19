Яндекс Маркет стал первым маркетплейсом в России, который позволяет пользователям искать товары по фото с возможностью указать желаемые характеристики — цвет, размер или стиль. Новая функция помогает быстрее находить подходящие модели и не тратить время на просмотр нерелевантных предложений.

Чтобы воспользоваться обновлением, достаточно нажать на значок камеры в строке поиска, загрузить фотографию товара и ввести уточняющие параметры в специальное текстовое поле. Например, можно загрузить изображение розового платья и указать, что нужен вариант синего цвета или с длинными рукавами — приложение покажет только соответствующие результаты.

Поиск стал точнее и удобнее

Нововведение работает не только с одеждой, но и с другими категориями: бытовой техникой, электроникой, мебелью, украшениями и пр. Пользователи могут уточнять пожелания для товаров любого типа. Это позволяет сделать выбор более осознанным и быстрым — особенно в случаях, когда важно соответствие конкретным требованиям.

Система автоматически подбирает товары, максимально близкие к исходному изображению, с учётом дополнительных характеристик. Такой подход упрощает процесс выбора и сокращает время на покупку.

Дополнительный поиск по штрих-коду

Вместе с обновлением визуального поиска Яндекс Маркет предлагает альтернативный способ — поиск по штрих-коду. Пользователь может навести камеру на упаковку товара, и приложение автоматически найдёт его в каталоге.

Этот вариант особенно удобен для поиска расходных материалов, автоаксессуаров и других товаров с уникальной маркировкой. Сканирование штрих-кодов помогает быстро находить точные позиции без необходимости ручного ввода названия или модели.