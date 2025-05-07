Инсайдер, известный как PhantomOfEarth, поделился информацией о разрабатываемой, но еще не представленной официально функции Windows 11. Эта функция направлена на повышение уровня конфиденциальности в публичных местах. Новая опция, получившая название «Обнаружение наблюдателя», будет оповещать пользователя, если кто-то посторонний пытается увидеть информацию на экране его устройства.

Согласно источнику, при обнаружении нежелательного взгляда, система может затемнить дисплей ноутбука, чтобы затруднить просмотр содержимого для «шпиона», либо уведомить пользователя о присутствии наблюдателя, или же выполнить оба действия одновременно. Для функционирования этой возможности необходимо наличие датчика присутствия и совместимого чипа Qualcomm Snapdragon X, AMD или Intel.

Дата официального запуска «Обнаружение наблюдателя» пока не объявлена. Кроме того, инсайдер не уточнил, где именно ему удалось найти упоминание об этом инструменте (в тестовой сборке или документации).