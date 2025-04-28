Платформа VK объявила о старте обновлённой версии программы VK Гранты. Теперь в конкурсе могут принять участие не только юридические лица, но и физические лица и самозанятые. Победители получат финансирование своих проектов или возможность их реализации при поддержке профессиональных продакшн-студий.

Условия участия

Принять участие в программе может любой автор вертикального контента старше 18 лет, который готов представить идею проекта в формате горизонтального видео. На конкурс допускается только одна заявка от одного участника.

Контент может относиться к различным тематикам: развлекательный и юмористический контент, детские программы, образовательные проекты, эдьютейнмент, путешествия, экспертные форматы, документальные фильмы или подкасты-интервью. Основные требования к проекту — оригинальность, актуальность, качество исполнения и соответствие стандартам VK Видео.

Нововведения программы

Главное отличие обновлённой версии VK Грантов — возможность участия для физических лиц и самозанятых. Кроме того, участники, прошедшие в финал, получат поддержку профессиональных продюсеров при подготовке к защите своих проектов (питчингу).

Подробные правила опубликованы на сайте программы VK Гранты. Финалистов определит координационный совет, а итоги конкурса будут объявлены не позднее 30 сентября 2025 года.

Кто войдёт в экспертный совет

Оценкой проектов займётся координационный совет, в который войдут представители индустрии. Среди них — телеведущая Юлия Меньшова, писатель и сценарист Александр Цыпкин, блогер Дмитрий Масленников и другие эксперты. Они будут учитывать оригинальность идеи, потенциал проекта для роста аудитории и соответствие контентной политике платформы.

Количество победителей и размер предоставленных грантов определяются на конкурсной основе.