Google начала тестирование функции Google Lens в YouTube Shorts. Эта возможность позволяет пользователям искать информацию о предметах, которые они видят в коротких видео, прямо во время просмотра. Функция уже начала постепенно появляться у пользователей, а глобальный запуск ожидается в течение этой недели.

Как работает Google Lens в Shorts

Чтобы воспользоваться Google Lens в YouTube Shorts, нужно поставить видео на паузу, выбрать Lens в верхнем меню, а затем нажать на объект или выделить его. После этого на экране появятся результаты поиска и визуальные совпадения, которые накладываются поверх ролика. Это позволит быстро получить информацию о показанном в видео — например, узнать название товара или описание места.

Ограничения тестовой версии

На этапе бета-тестирования Google ограничивает функциональность Lens в YouTube Shorts. В частности, реклама в результатах поиска не будет отображаться. Кроме того, функция недоступна для роликов с партнёрскими ссылками YouTube Shopping или с платным продвижением товаров.

Хотя сейчас интеграция Google Lens в Shorts не используется для коммерции, эксперты считают, что в будущем эта технология может стать инструментом для поиска и покупки товаров прямо из видео.