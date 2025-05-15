К 90-летию Московского метрополитена в Яндекс Картах появились детализированные 3D-модели станций метро. Нововведение призвано помочь пользователям быстрее находить нужные входы, ориентироваться при выходе и лучше узнавать городскую инфраструктуру.

В рамках обновления трёхмерными стали 19 наземных вестибюлей, включая 12 объектов культурного наследия, крупные пересадочные узлы и современные станции в разных районах столицы. Теперь в 3D доступны такие станции, как:

«Новокузнецкая», «Кропоткинская», «Новослободская», «Смоленская», «Парк культуры», «Красные Ворота», «Красносельская», «Таганская», «Арбатская», «Комсомольская», «Чистые пруды», «Спортивная», «Динамо», «Кленовый бульвар», «Пыхтино», «Терехово», «Физтех», «Орехово» и «Тропарёво».

Модели проработаны с вниманием к деталям: на них можно увидеть фирменные буквы «М», вывески с названиями, нумерацию выходов и уникальные архитектурные элементы. Например, у станции «Парк культуры» отображён барельеф, а фасад «Арбатской» украшает историческая надпись «МЕТРО».

Чтобы активировать режим 3D в веб-версии Яндекс Карт, достаточно нажать соответствующую кнопку. В мобильной версии нужно провести двумя пальцами вверх по экрану.

В компании отмечают, что в дальнейшем планируется добавить 3D-модели и других важных объектов городской инфраструктуры — в том числе вокзалов и аэропортов.