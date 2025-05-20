Пользователи Почты Mail теперь могут воспользоваться новым разделом с актуальными скидками и промокодами. Он получил название «Скидки от партнёров» и доступен в сервисе «Покупки» как в мобильном приложении, так и в десктопной версии. В этом разделе собраны предложения от популярных брендов — супермаркетов, магазинов электроники, косметики, бытовых товаров и других категорий. Каждое предложение оформлено в виде карточки с краткой информацией: размер скидки, условия использования и срок действия. Промокод можно скопировать в один клик и сразу перейти в интернет-магазин для оформления заказа — прямо из интерфейса Почты.

Все предложения регулярно обновляются. Это позволяет быстро находить действующие акции без необходимости вручную искать их на разных сайтах. Новый раздел разработан в партнёрстве с платформой Promoland.

В дополнение к этому в разделе «Чеки» появился поиск по магазинам. Пользователи могут выбрать нужную торговую сеть, дату покупки, месяц или год — и получить детализацию расходов за выбранный период. Такой формат позволяет быстро находить нужный чек среди всей истории заказов. По словам Александра Суровова, руководителя продуктового направления «Покупки Mail», команда сервиса продолжает развивать экосистему полезных функций.