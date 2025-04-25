Социальная сеть наконец-то решила проблему, которая с самого запуска мешала продвижению Threads: теперь веб-версия платформы доступна по полноценному адресу Threads.com. Переезд с домена Threads.net состоялся 24 апреля — и для бренда это не просто смена URL, а важный шаг к укреплению цифровой идентичности.

Threads — альтернатива X (ранее Twitter), которую Марк Цукерберг представил летом 2023 года. Приложение быстро набрало обороты, достигнув 100 миллионов пользователей всего за пять дней. Проект с самого начала получил мощную поддержку: тесная интеграция с социальной сетью для фотографий и ресурсы одного из крупнейших IT-гигантов обеспечили ему взрывной старт. Однако отсутствие «классического» .com-домена оставалось слабым звеном.

На старте веб-версия Threads размещалась по адресу Threads.net, поскольку домен Threads.com в тот момент принадлежал другому бизнесу — стартапу, разрабатывавшему альтернативу Slack. Пользователи, ошибочно переходившие по Threads.com, попадали вовсе не на социальную сеть, а на сайт стороннего проекта. Позже этот стартап был приобретён компанией Shopify, а осенью 2024 года специалисты заметили, что данные владельца домена Threads.com в системе Whois были обновлены — в качестве нового собственника значилась корпорация из Менло-парка, Калифорния.

Сколько именно стоил домен, официально не раскрывается. Но теперь он полностью в распоряжении компании Цукерберга: с 24 апреля пользователи, набирающие в браузере Threads.com, попадают прямо на веб-версию социальной платформы.

Threads отметила переход в официальной публикации в блоге, сопроводив его описанием новых функций. Несмотря на то что конкуренты X, такие как Bluesky и сам Threads, пока не добились массового признания, многие пользователи ищут альтернативы из-за неоднозначных решений Илона Маска, текущего владельца X (Twitter). И хотя новый домен сам по себе не обеспечит лидерство, многочисленные исследования показывают: пользователи больше доверяют сайтам на .com, чем на любых других доменных зонах.