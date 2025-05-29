Spotify начинал как стриминговый сервис для музыки, но в последние годы его стратегия сместилась в сторону подкастов и видеоконтента. Теперь компания делает следующий шаг — добавляет видео прямо на главный экран приложения. Однако не все пользователи довольны таким поворотом.

Видеоподкасты теперь прямо на главном экране

Согласно объявлению Spotify, теперь рекомендации видеоподкастов будут размещены сразу под вашими ярлыками на главной странице. Это не просто последний эпизод любимого шоу, а персонализированная подборка новых подкастов в формате видео — якобы «Подобрано для вас». По словам компании, ранняя обратная связь показала рост вовлечённости: пользователи чаще сохраняют и лайкают новый контент.

Тем не менее, на Reddit пользователи жалуются на обновление. Одни недовольны тем, что Spotify «пытается быть приложением для всего», другие обеспокоены возможными последствиями для подростков — например, увеличением экранного времени. Есть и более серьёзные претензии: алгоритмы Spotify порой не успевают фильтровать контент, и в рекомендациях может оказаться взрослый материал, повторно загруженный на платформу.

Spotify копирует YouTube: комментарии, треды и ссылки

В рамках своей видеостратегии Spotify также обновил систему комментариев — теперь в ней появились треды, где авторы могут взаимодействовать с аудиторией. Новый интерфейс заметно напоминает YouTube. Ниже комментариев теперь отображаются ссылки на контент, упомянутый в выпуске — будь то музыка, другие подкасты или аудиокниги.

Раздел «Following» — новая замена для «New Episodes»

В секции подкастов появился новый таб «Following», где хронологически отображаются последние эпизоды подписанных шоу. Он пришёл на смену старому плейлисту New Episodes, но потерял несколько ключевых функций. Пользователи отмечают, что теперь нельзя скрывать эпизоды или помечать их как прослушанные, как это было ранее.

Несмотря на критику, рост продолжается

Хотя обновления и вызывают недовольство у части аудитории, Spotify продолжает набирать обороты. По итогам первого квартала 2025 года компания сообщила о приросте в 5 миллионов премиум-подписчиков — рекордном показателе с 2020 года. Общее количество подписчиков достигло 268 миллионов.