Когда-то Skype был синонимом видеозвонков. Запущенный в 2003 году, он быстро стал популярным по всему миру — ещё до появления FaceTime, Zoom и других конкурентов. Но после приобретения Microsoft в 2011 году за $8,5 млрд платформа начала терять позиции. И вот теперь, спустя два десятилетия, Skype уходит навсегда.

Почему Skype закрывается, и что предлагает Microsoft взамен

Несмотря на многочисленные попытки «оживить» Skype — внедрение новых функций, редизайны и интеграции — Microsoft так и не смогла вернуть былую популярность платформе. На фоне бурного роста Zoom, Google Meet, Telegram и FaceTime интерес к Skype стремительно угас.

В феврале Microsoft официально объявила о полном закрытии Skype для обычных пользователей — как бесплатных, так и платных. Сегодня, 5 мая 2025 года, сервис завершает свою работу.

Но полностью без видеосвязи вас не оставят. Microsoft предлагает всем перейти на Teams — корпоративную платформу, которая давно стала приоритетной в экосистеме компании.

Что останется от Skype: немного, но кое-что всё же будет

В своём блоге поддержки Microsoft уточняет: пользователи Skype смогут перейти на бесплатную версию Teams. Она предлагает базовые функции — личные и групповые звонки, чаты, обмен файлами и интеграцию с календарём.

Однако есть важные отличия:

Возможность звонить на обычные номера и принимать звонки по Skype-номеру исчезнет.

Функция 70-минутных звонков, доступная в подписках Microsoft 365 Personal и Family, будет удалена с марта 2026 года.

Пользователи смогут использовать встроенную клавиатуру Skype (Dial Pad) в веб-портале Teams — но только в рамках платного доступа.

Взамен Microsoft обещает, что в Teams Free можно будет общаться до 30 часов с участием до 300 человек — для большинства пользователей этого будет достаточно.

Что это значит для пользователей Skype?

Прощание с привычной платформой — момент неоднозначный. С одной стороны, Skype давно утратил свою актуальность и проигрывает в удобстве более современным решениям. С другой — это всё же конец целой эпохи.

Microsoft уверяет, что Teams может стать полноценной заменой. Но вопрос остаётся открытым: захочет ли массовый пользователь переходить на платформу, созданную в первую очередь для бизнеса?