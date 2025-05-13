Microsoft решила смягчить переход с Windows 10, но лишь для тех, кто использует приложения Microsoft 365. Несмотря на то что официальная поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года, пользователи пакета Microsoft 365 смогут получать обновления безопасности для Word, Excel, PowerPoint и Outlook до 10 октября 2028 года.

Обновлённую информацию о сроках поддержки нашли в документации на сайте Microsoft. Это изменение нацелено прежде всего на корпоративных клиентов, которым сложно быстро перейти на Windows 11. Однако есть ограничения: если вы работаете на Windows 10 и столкнулись с проблемой в приложении Microsoft 365, а та же ошибка не возникает на Windows 11, то поддержка откажется её решать. В таких случаях компания предложит обновиться до Windows 11.

Кроме того, на Windows 10 нельзя будет отправлять отчёты об ошибках, используя Microsoft 365. Это фактически означает, что полноценной поддержки системы больше не будет. Microsoft по-прежнему продвига