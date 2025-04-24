Авто.ру упростил оформление сделок между покупателями и продавцами автомобилей: теперь договор купли-продажи можно заполнять автоматически, подтягивая информацию напрямую из объявления или по номеру машины. Это решение значительно снижает вероятность ошибок и экономит время обеих сторон.

С 24 апреля 2025 года на Авто.ру стала доступна обновлённая версия формы договора купли-продажи, которая позволяет авторизованным пользователям загружать данные об автомобиле из ранее просмотренных или добавленных в избранное объявлений. Все ключевые параметры — от марки, модели и года выпуска до цвета кузова, пробега и цены — подставляются в нужные поля автоматически.

Если договор оформляется через аккаунт продавца, являющегося владельцем транспортного средства, система дополнительно подгрузит такие чувствительные данные, как VIN-номер, реквизиты ПТС и СТС. Это сделано с целью повышения безопасности и защиты личной информации владельцев автомобилей.

По словам представителей Авто.ру, значительная доля ошибок при оформлении ДКП — более 30% — связана с опечатками, особенно в идентификационных номерах. Новый инструмент позволяет минимизировать такие неточности и свести к минимуму риск некорректного оформления сделки.

После автозаполнения пользователям остаётся лишь внести сумму сделки, указать свои паспортные данные и распечатать договор в трёх экземплярах. Это позволяет быстро и без лишней суеты подготовить все документы, избежав необходимости переделывать их из-за ошибок.

«Покупка или продажа автомобиля — это важный шаг, требующий внимания к деталям. Мы постарались сделать этот процесс максимально простым и удобным. От выбора машины и её отслеживания в “Гараже” до продажи — теперь всё это связано в единую цифровую экосистему. Автоматическое заполнение договора — важная часть этого подхода», — отмечает директор по продукту Авто.ру Антон Юхневич.

Кроме самой формы договора, сервис предлагает пошаговые чек-листы для каждой из сторон. Покупателям подсказывается, как пройти регистрацию автомобиля и оформить все необходимые документы, а продавцам — как снять машину с учёта и вернуть остаток по страховке.

Благодаря такому подходу процесс купли-продажи становится прозрачнее и удобнее. Все инструменты — от автозаполнения до подробных инструкций — доступны бесплатно в разделе «Договор купли-продажи» на сайте и в мобильной версии Авто.ру.

Для пользователей без аккаунта предусмотрена возможность использовать номер автомобиля или VIN для автозаполнения — это позволяет воспользоваться функцией даже тем, кто оформляет договор в первый раз и ещё не зарегистрирован в системе.