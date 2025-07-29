Мы меняемся. И делаем это не потому, что «так надо», а потому что взрослеем вместе с вами. Сегодня itzine.ru выходит в обновлённом виде — с новым логотипом, айдентикой и чуть переосмысленным дизайном. Всё ради одной цели: чтобы вам было удобнее, понятнее и интереснее читать про технологии, гаджеты, науку, космос и будущее.

Новый логотип: точка сборки

Символ itzine теперь выглядит иначе. Вместо прежней композиции из прозрачных форм — новый знак, собранный из шести направленных наружу не то смартфонов, не то планшетов, решайте сами. Они образуют динамичную симметрию, будто вечно вращающееся устройство — что-то между вентилятором, иконкой загрузки, аллюзией на ChatGPT и Google Photos. При этом логотип остаётся лёгким, узнаваемым и технологичным.

Цветовая палитра — чёткий градиент от зелёного к мятному. Мы выбрали эти цвета неслучайно: зелёный — это энергия, развитие, экосистема. Мятный — это свежесть и лёгкость. Вместе они говорят о нашем ритме — живом, внимательном и современном. Но в большинстве случаев вы будете видеть ещё более простой монохромный (чёрный или белый) логотип, чтобы он не отвлекал ваше внимание от контента.

Логотип существует в разных версиях: цветной, монохромный, квадратный для аватарок, вытянутый — для шапок и фавиконов. Всё адаптировано для экранов, платформ и форматов.

Шрифт: инженерный минимализм

Название itzine теперь написано новым шрифтом — моноширинным, угловатым, без засечек. Он будто сошёл с экрана терминала или dev-консоли. Это наша отсылка к людям, которые ценят точность, логику, структуру — от разработчиков и инженеров до тех, кто просто любит ясность. И да, мы ушли от заглавных букв, теперь всё менее навязчиво.

Текст стал строже, но не холоднее. Это не канцелярит, а концентрация.

Обновления на сайте

Вместе с логотипом мы провели небольшую ревизию дизайна сайта. Никаких революций, только эволюция:

подчистили интерфейс от лишнего;

обновили цветовые акценты;

улучшили читаемость на мобильных;

ускорили загрузку;

сделали больше воздуха и ритма между элементами.

Теперь главная страница воспринимается легче, навигация стала понятнее, а контент — быстрее доходит до глаз. Это то, чего мы всегда хотели: не отвлекать, а сопровождать.

Почему мы это сделали

Мы запускались как эксперимент и хобби. За пару лет выросли в какое-никакое медиа. Появились рубрики, дайджесты, колонки, подкасты, партнёрские спецпроекты. Нас цитируют, комментируют, обсуждают. Мы стали заметнее, а значит — пора было навести порядок и в облике.

Этот редизайн — не про тренды. Он про идентичность. Мы не стремимся быть похожими на кого-то. Мы хотим быть собой. И чтобы в каждом элементе — от favicon до логотипа на футболке — чувствовался наш голос.

Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь на связи.

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Мы стали чуть-чуть другими. Но всё ещё про то, что движет миром.