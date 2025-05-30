Google отмечает 10-летие сервиса Photos и анонсирует масштабное обновление редактора изображений, которое появится на Android и iOS. Также компания представила новые функции и поделилась статистикой использования приложения.

Новый редактор и функции AI

Обновлённый редактор Google Photos станет проще и удобнее: все инструменты редактирования будут собраны в одном месте, а интерфейс оформят в стиле Material 3 Expressive — новом дизайне Android 16 с акцентом на цвет и анимацию. Редактор также получит поддержку новых AI-инструментов, включая функцию Auto Frame, которая расширяет фон на снимках, и Reimagine — генерацию выбранного участка изображения по текстовому описанию.

Google заявляет, что Photos станет «ещё умнее», позволяя создавать и делиться воспоминаниями с помощью новых AI-функций. Ожидается, что обновлённый редактор станет доступен пользователям Android уже в следующем месяце, а на iOS — позже в этом году.

Статистика Google Photos: 1,5 миллиарда пользователей и 9 триллионов файлов

Сервис Google Photos продолжает набирать популярность. По данным компании, приложением или веб-версией каждый месяц пользуются более 1,5 миллиарда человек, в сервисе хранится более 9 триллионов фото и видео. Ежемесячно пользователи выполняют 370 миллионов поисковых запросов, делятся 440 миллионами воспоминаний и редактируют 210 миллионов снимков.

Google отмечает, что новые функции сделают работу с фото ещё проще и помогут пользователям создавать красивые снимки без необходимости в сложных инструментах.