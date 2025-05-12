Google изменила свой узнаваемый логотип «G», сделав его более современным — впервые с 2015 года.

Компания внедрила обновлённую версию логотипа в приложении Google для iOS. Вместо привычных чётких границ между цветами теперь используется плавный градиент из фирменных оттенков — синего, красного, жёлтого и зелёного. Об этом первым сообщил портал 9to5Google.

Последний крупный редизайн логотипа Google произошёл в сентябре 2015 года. Тогда компания перешла на шрифт без засечек и представила нынешнюю эмблему «G» с четырьмя цветами. Но теперь стиль стал ближе к тому, что уже используется в дизайне логотипа Gemini — ИИ-помощника от Google.

На данный момент новое оформление появилось только в iOS-версии приложения. В Android и веб-версии логотип остаётся прежним — с отчётливо разделёнными цветами. Комментариев от самой Google пока не поступало.

Такой шаг может означать начало более широкого обновления фирменного стиля компании. Следим за развитием событий — вероятно, скоро изменения доберутся и до других платформ.