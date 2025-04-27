В прошлом году компания уже значительно улучшила сеть Find My Device для Android, добавив поддержку сторонних трекеров и возможность отслеживания местоположения в оффлайн-режиме. Похоже, что нас ждет еще одно важное обновление.

В интервью The Verge менеджер по продуктам Android Анджела Сяо сообщила, что поддержка технологии сверхширокополосной связи (UWB) появится «очень скоро» в Find My Device. Эта технология обеспечит более точное отслеживание объектов.

Если вы используете устройство с поддержкой UWB для поиска другого устройства с аналогичной функцией — например, AirTag с iPhone в экосистеме Apple — вы сможете точно определить его местоположение. Например, вы будете знать, что потерянный гаджет находится за диваном, а не просто где-то в доме.

Ранее в этом месяце в коде Find My Device были обнаружены намеки на скорое появление поддержки UWB, и запуск этой функции кажется близким. Google I/O 2025 начнется 20 мая, и именно там мы можем узнать больше о внедрении UWB.

На данный момент Google не представила своего аналога AirTag. The Verge провел обширные тесты текущего состояния сети Find My Device. Технология Google демонстрирует результаты, сопоставимые с Apple, но только в густонаселенных районах с высокой активностью пользователей.

В более удаленных местах покрытие и время отслеживания оставляют желать лучшего, хотя это зависит от используемого трекера и конкретных условий. Следует отметить, что у Google пока нет собственного аналога Apple AirTags, хотя ходят слухи о том, что такие устройства могут находиться в разработке.

По словам Сяо, согласно внутренним тестированиям Google сеть теперь способна находить предметы примерно в четыре раза быстрее по сравнению с основным обновлением 2024 года. Это свидетельствует о значительном прогрессе, хотя до уровня Apple еще есть путь.