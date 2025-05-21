Новая функция в режиме AI Mode поможет искать билеты на концерты и спортивные мероприятия прямо через строку поиска Google.

На конференции Google I/O 2025 компания показала, как искусственный интеллект упростит процесс покупки билетов. Вместо перехода на сайты продавцов пользователи смогут просто ввести запрос в поиске — например, «два недорогих билета на матч Reds в субботу на нижние ряды». AI Mode обработает запрос, проверит предложения с разных площадок и покажет подходящие варианты.

Искусственный интеллект учтёт не только название события, но и параметры вроде даты, бюджета и предпочтительных мест. Пользователю не придётся вручную сравнивать цены или открывать десятки вкладок. Алгоритм выдаст уже отсортированные предложения, подходящие под указанные условия.

Точная дата запуска новой функции пока не раскрыта. Google обещает, что инструмент появится «в ближайшее время». Также в будущем AI Mode поможет с другими задачами — от бронирования столиков в ресторанах до записи на услуги рядом с вами.