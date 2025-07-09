Компания Google планирует внедрить в Gmail новую опцию, облегчающую контроль над подписками. Данная функция, получившая название «Управление подписками», позволит пользователям оперативно просматривать перечень своих подписок и отписываться от нежелательных.

Как утверждает Крис Доан, директор по продуктам Gmail, значительное количество пользователей испытывают трудности из-за забитого почтового ящика, засоренного рекламными предложениями и новостными рассылками. Предлагаемый инструмент предназначен для упрощения процесса очистки почты от нежелательного контента.

Новая функциональность будет автоматически собирать информацию обо всех активных подписках пользователя, систематизируя отправителей в зависимости от частоты отправки писем. Пользователь сможет оценить количество полученных сообщений от каждого отправителя за определенный период, просмотреть всю историю переписки с конкретным адресатом и отказаться от подписки.

Функция станет доступна всем обладателям персональных учетных записей Google, а также подписчикам Google Workspace, включая индивидуальных пользователей. Запуск запланирован на 13 июля для веб-версии, 14 июля для Android, и 21 июля для iOS. Полное развертывание может занять до двух недель.



