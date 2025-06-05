Компания Google начала маркировать видео, сгенерированные при помощи модели искусственного интеллекта Veo 3, специальным водяным знаком. Об этом сообщил Джош Вудвард, вице-президент Google Labs и Gemini, в публикации в соцсети X.

Незаметный знак в Veo 3 — теперь и визуально

Водяной знак добавляется к визуальному ряду видео, сгенерированных при помощи Veo 3, за исключением тех, что были созданы в инструменте Google Flow пользователями с подпиской AI Ultra. Новый знак виден, но его сложно заметить при обычном просмотре — он встроен в изображение с высокой степенью аккуратности.

Ранее Google уже встраивала в свои материалы невидимый цифровой идентификатор SynthID, который позволяет определять контент, созданный ИИ. Теперь добавлен и визуальный уровень защиты. По словам Вудварда, это «первый шаг в направлении расширения доступа к детектору SynthID», который пока доступен ограниченному числу тестировщиков.

Veo 3 продолжает набирать популярность

Модель генерации видео Veo 3 была представлена на конференции Google I/O 2025. Система создаёт высокореалистичное видео с синтезированным аудио и диалогами. В сети уже появилось множество примеров: от фэнтезийных сюжетов с животными до рекламных роликов, уличных интервью, имитаций новостных сюжетов и анбоксинг-видео.

One last thing: We've also added visible watermarks to all videos, except for videos from Ultra members in Flow. This is a first step as we work to make our SynthID Detector available to more people in parallel. — Josh Woodward (@joshwoodward) May 30, 2025

Добавление видимого водяного знака, по мнению разработчиков, необходимо для повышения прозрачности при распространении ИИ-контента, особенно в условиях активного роста его объёмов.