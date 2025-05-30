Google обновляет Gmail: теперь Gemini сможет автоматически отображать карточки с кратким содержанием писем. Новая функция поможет быстро ориентироваться в длинных переписках без необходимости вручную запускать генерацию кратких сводок.

Как работает автоматическая генерация краткого содержания

Ранее в Gmail для Android и iOS можно было использовать кнопку «Summarize this email» под заголовком письма. При нажатии открывался интерфейс Gemini с краткими тезисами письма. Теперь же карточки с кратким содержанием будут появляться автоматически в случаях, когда это может быть полезно — например, в длинных цепочках писем. Если карточка не нужна, её можно свернуть, нажав на иконку в правом верхнем углу.

Google уточняет, что Gemini собирает ключевые моменты всей переписки и обновляет их по мере появления новых ответов, чтобы содержимое карточки всегда оставалось актуальным.

Новые функции для Workspace и других сервисов Google

Эта возможность стала частью майского обновления функций Workspace. Кроме Gmail, краткие сводки теперь доступны в Google Chat (в разделе Home) и для документов Google Docs — с помощью специального блока для создания резюме.

Также Google развивает функции NotebookLM: появились краткие сводки Mind Maps и Discover-источников. В Google Meet добавлены динамические раскладки, улучшенные эффекты студийной съёмки, свет и звук.