Новая AI-функция от Google поможет определиться с выбором фильма или сериала, не тратя на это полчаса.

Кажется, каждому знакома ситуация: открываешь Netflix или Hulu, пролистываешь десятки обложек, и… ничего не выбираешь. Время ушло, настроение — тоже. Google решила вмешаться — и предложила решить эту «первомировую» проблему с помощью искусственного интеллекта.

Позже в этом году на устройствах с Google TV появится поддержка Gemini — того самого AI-помощника, который теперь внедряется буквально повсюду: от смартфонов до автомобилей. Одной из возможностей станет умный подбор фильмов и сериалов: вы сможете просто спросить у телевизора, что посмотреть — и получить предложения, основанные на ваших предпочтениях.

Что умеет Gemini на телевизоре

Функция была представлена на Android 16 Launch и продемонстрирована в штаб-квартире Google. Gemini можно будет попросить:

Посоветовать фильмы по вкусу (например, «что-то атмосферное, но не слишком страшное»)

Найти семейное кино для детей определённого возраста

Объяснить научную тему простыми словами

Рассказать о последних новостях или матче NBA

Подобрать ролики на YouTube по теме

Особенно интересно выглядит возможность «обсуждать» с Gemini конкретные фильмы — например, какой из «Миссия невыполнима» лучший. AI в таких случаях не даёт однозначный ответ, а предлагает обзор нескольких частей и предлагает вам решить самому.

Netflix тоже не отстаёт

К слову, Google — не единственная компания, идущая в этом направлении. Netflix тестирует похожую AI-поисковую функцию на iOS: пользователи могут формулировать запросы в разговорной форме — вплоть до «Хочу что-то страшное, но не очень, с юмором, но не прям комедия». Разработкой этой функции стриминг занимался совместно с OpenAI.

Это логичное продолжение: у всех крупных платформ — от Disney+ до Hulu — уже давно есть алгоритмы рекомендаций. Разговорный поиск на базе ИИ — следующий шаг.

Правда, не все такие эксперименты оказываются успешными. В 2023 году Tubi запустила Rabbit AI на базе ChatGPT — и вскоре тихо свернула проект. Пользователи, судя по всему, не оценили новинку.

Искусственный интеллект повсюду — даже в пульте

Google уверенно расширяет присутствие Gemini. Ассистент появится не только на телевизорах, но и в Android-смартфонах, часах, автомобилях. Стратегия ясна: сделать ИИ-помощника универсальным цифровым спутником, который поможет как с выбором сериала, так и с ответом на рабочее письмо.

Нравится вам это или нет, но AI всё увереннее занимает своё место в повседневных задачах. А если он действительно поможет быстро выбрать фильм для вечернего просмотра — может, не всё так страшно?