Платформа Duolingo объявила о крупнейшем расширении за всю свою историю: за счёт внедрения генеративного ИИ компания запустила сразу 148 новых языковых курсов — больше, чем за все предыдущие годы существования сервиса.

Курсы за месяцы вместо лет

Ранее на создание одного языкового курса у команды Duolingo уходили годы. Теперь, благодаря генеративному ИИ и внутренним инструментам, платформа смогла более чем удвоить своё предложение — и всё это менее чем за 12 месяцев. По словам компании, ускорение стало возможным благодаря системе shared content, которая позволяет создавать базовый курс и быстро адаптировать его под десятки языков интерфейса.

В результате теперь семь самых популярных языков на платформе — испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский и китайский — доступны для всех 28 языков пользовательского интерфейса. Это расширение открывает доступ к обучению более чем для миллиарда потенциальных пользователей по всему миру.

Переход к стратегии AI-first

Анонс стал логичным продолжением недавнего внутреннего меморандума от сооснователя и CEO Duolingo Луиса фон Ана, в котором он объявил о переходе компании к стратегии AI-first. Это означает, что использование ИИ будет учитываться при найме, в системе оценки сотрудников, а увеличение штата станет возможным только в тех случаях, где автоматизация неэффективна.

В компании подчёркивают, что ИИ не заменяет экспертов, а помогает им сосредоточиться на ключевых аспектах: «Мы используем ИИ для создания и проверки контента, а наши специалисты по обучению следят за качеством и соответствием образовательным стандартам», — комментирует Джесси Бекер, старший директор по разработке учебных программ Duolingo.

Качество контента и роль человека

Несмотря на масштабную автоматизацию, в Duolingo заверяют, что контроль за качеством остаётся приоритетом. Все новые курсы соответствуют стандартам CEFR (Общеевропейская шкала владения иностранным языком), а ИИ-модели проходят постоянное тестирование и улучшения.

Представитель компании Сэм Далсимер отмечает: «Одна из лучших инициатив за последнее время — это замена медленного ручного процесса создания курсов на систему, основанную на ИИ. Это стало поворотным моментом для компании».

Что с командой и подрядчиками?

Переход к ИИ вызвал обеспокоенность среди сотрудников и внешних подрядчиков. В компании признают наличие «негативных реакций» на внутреннюю политику, однако уверяют, что сокращения среди штатных сотрудников не планируются, а изменения в работе с подрядчиками будут рассматриваться индивидуально.

Duolingo подчеркивает, что внедрение ИИ — это не просто оптимизация, а стратегический шаг к достижению цели, с которой компания начинала: «обучать так же эффективно, как настоящий преподаватель».