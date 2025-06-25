Google наконец добавил в Chrome для Android функцию, которая появилась в Safari ещё в 2021 году с выходом iOS 15 — перемещение адресной строки в нижнюю часть экрана.
Как это работает?
- В последней версии Chrome пользователи могут перенести строку поиска вниз, чтобы упростить управление одной рукой.
- Чтобы изменить расположение, достаточно:
- Нажать и удерживать адресную строку → выбрать «Переместить вниз».
- Или зайти в настройки Chrome и выбрать нужный вариант.
Почему это удобно?
- Адресная строка ближе к большому пальцу — легче печатать и управлять браузером.
- Google не стал навязывать изменение всем, оставив выбор за пользователем — в отличие от Apple, которая изначально сделала нижнюю панель обязательной в Safari.
Проблемы, с которыми столкнулась Apple
В 2021 году многие пользователи Safari жаловались, что панель перекрывала контент на некоторых сайтах.
Из-за этого Apple перенесла её под содержимое страницы и сделала опциональной.
Как Google избежал ошибок Apple?
- Не стал принудительно менять интерфейс — пользователи сами решают, где будет строка.
- Сохранил привычный вариант по умолчанию, чтобы не вызывать резкого отторжения.
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии