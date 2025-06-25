Google наконец добавил в Chrome для Android функцию, которая появилась в Safari ещё в 2021 году с выходом iOS 15 — перемещение адресной строки в нижнюю часть экрана.

Как это работает?

В последней версии Chrome пользователи могут перенести строку поиска вниз , чтобы упростить управление одной рукой.

, чтобы упростить управление одной рукой. Чтобы изменить расположение, достаточно:

Нажать и удерживать адресную строку → выбрать «Переместить вниз».

адресную строку → выбрать «Переместить вниз». Или зайти в настройки Chrome и выбрать нужный вариант.

Почему это удобно?

Адресная строка ближе к большому пальцу — легче печатать и управлять браузером.

— легче печатать и управлять браузером. Google не стал навязывать изменение всем, оставив выбор за пользователем — в отличие от Apple, которая изначально сделала нижнюю панель обязательной в Safari.

Проблемы, с которыми столкнулась Apple

В 2021 году многие пользователи Safari жаловались, что панель перекрывала контент на некоторых сайтах.

Из-за этого Apple перенесла её под содержимое страницы и сделала опциональной.

Как Google избежал ошибок Apple?