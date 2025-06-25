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Google наконец добавил в Chrome для Android функцию, которая появилась в Safari ещё в 2021 году с выходом iOS 15перемещение адресной строки в нижнюю часть экрана.

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Содержание
1. Как это работает?
2. Почему это удобно?
3. Проблемы, с которыми столкнулась Apple
4. Как Google избежал ошибок Apple?

Как это работает?

  • В последней версии Chrome пользователи могут перенести строку поиска вниз, чтобы упростить управление одной рукой.
  • Чтобы изменить расположение, достаточно:
  • Нажать и удерживать адресную строку → выбрать «Переместить вниз».
  • Или зайти в настройки Chrome и выбрать нужный вариант.

Почему это удобно?

  • Адресная строка ближе к большому пальцу — легче печатать и управлять браузером.
  • Google не стал навязывать изменение всем, оставив выбор за пользователем — в отличие от Apple, которая изначально сделала нижнюю панель обязательной в Safari.

Проблемы, с которыми столкнулась Apple

В 2021 году многие пользователи Safari жаловались, что панель перекрывала контент на некоторых сайтах.

Из-за этого Apple перенесла её под содержимое страницы и сделала опциональной.

Как Google избежал ошибок Apple?

  • Не стал принудительно менять интерфейс — пользователи сами решают, где будет строка.
  • Сохранил привычный вариант по умолчанию, чтобы не вызывать резкого отторжения.
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