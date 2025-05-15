С августа 2024 года по апрель 2025 года количество новых авторов на платформе VK Видео увеличилось на 69,7 тысячи и достигло 147 тысяч. По данным VK, это соответствует приросту на 90%. Также в 2,5 раза выросло количество просмотров авторских видео, а общее время просмотра увеличилось в 4,3 раза.

В списке популярных авторов, активно развивающих свои каналы на платформе, — Влад Бумага (А4), Double Bubble, Луномосик, Kuplinov, Like Nastya, Аришнев, Глент, Ильдар Автоподбор, Дмитрий «Goblin» Пучков и Сергей Минаев.

Рост платформы происходит на фоне заметных изменений в российской цифровой экосистеме. С весны 2024 года доступ к YouTube в России стал ограниченным у большинства операторов связи, и пользователи всё чаще обращаются к альтернативным площадкам. Параллельно с этим продолжается активное развитие отечественных видеосервисов — в том числе за счёт крупных инвестиций со стороны медиахолдингов, включая «Газпром-медиа».

На этом фоне VK Видео получает как приток новых зрителей, так и внимание со стороны авторов, ищущих стабильную площадку для размещения контента.