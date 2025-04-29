С 2022 года Apple Wallet поддерживает хранение цифровых водительских удостоверений и государственных ID, однако на данный момент функция доступна только в десяти регионах. Теперь стало известно, какие три штата в США могут стать следующими в списке.

В каких штатах Apple Wallet примет цифровые ID?

Судя по последним данным, поддержку цифровых удостоверений личности в Apple Wallet вскоре получат Арканзас, Монтана и Западная Виргиния. Об этом можно судить на основании анонса Google: именно эти три штата были заявлены как новые для цифровых ID в Google Wallet.

Хотя Google Wallet пока поддерживает удостоверения только из шести штатов, все они также доступны в Apple Wallet. Как правило, внедрение цифровых документов в двух экосистемах происходит одновременно, чтобы обеспечить удобство как пользователям iOS, так и Android. Поэтому с высокой вероятностью можно ожидать, что Apple обновит свой список поддерживаемых регионов аналогично.

Сколько штатов уже поддерживают цифровые удостоверения?

Если информация подтвердится, общее количество штатов, поддерживающих цифровые удостоверения в Apple Wallet, вырастет до 13. Хотя до полного охвата всех 50 штатов ещё далеко, положительная динамика налицо. Вероятно, ускорение процесса связано с требованиями федеральной программы REAL ID, которая стимулирует цифровизацию документов.