Apple Wallet представит революционную функцию для отслеживания посылок

Компания Apple готовит значительное обновление для приложения Wallet в iOS 26, которое сделает онлайн-шопинг еще удобнее. Новая функция, представленная на WWDC 2025, позволит автоматически отслеживать все ваши заказы в одном месте.

Как это будет работать?

С помощью технологий Apple Intelligence приложение сможет анализировать электронные письма, находить информацию о доставках от продавцов и курьерских служб, а затем отображать ее в виде удобных карточек. Пользователи получат уведомления о статусе заказов, что избавит от необходимости проверять почту вручную.

Дополнительные возможности Wallet в iOS 26:

Создание цифрового удостоверения личности (поддержка паспортов США)

Улучшенные посадочные талоны с детализированной информацией

Полностью переработанный интерфейс в стиле «жидкого стекла»

Доступ к бета-версии

На данный момент доступ к этой функции по-прежнему ограничен разработчиками, установившими бета-версию iOS 26. Сама функция все еще находится в стадии бета тестирования для ее активации требуется:

Перейти в «Настройки» → «Кошелек и Apple Pay» Выбрать «Настройки Apple Pay по умолчанию» Включить опцию «Заказы, найденные в почте»

Официальный релиз iOS 26 запланирован на осень 2025 года, а публичные бета-тесты начнутся уже в июле.