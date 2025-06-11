Apple Wallet представит революционную функцию для отслеживания посылок
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Компания Apple готовит значительное обновление для приложения Wallet в iOS 26, которое сделает онлайн-шопинг еще удобнее. Новая функция, представленная на WWDC 2025, позволит автоматически отслеживать все ваши заказы в одном месте.

Содержание
1. Как это будет работать?
2. Дополнительные возможности Wallet в iOS 26:
3. Доступ к бета-версии

Как это будет работать?

С помощью технологий Apple Intelligence приложение сможет анализировать электронные письма, находить информацию о доставках от продавцов и курьерских служб, а затем отображать ее в виде удобных карточек. Пользователи получат уведомления о статусе заказов, что избавит от необходимости проверять почту вручную.

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Дополнительные возможности Wallet в iOS 26:

  • Создание цифрового удостоверения личности (поддержка паспортов США)
  • Улучшенные посадочные талоны с детализированной информацией
  • Полностью переработанный интерфейс в стиле «жидкого стекла»

Доступ к бета-версии

На данный момент доступ к этой функции по-прежнему ограничен разработчиками, установившими бета-версию iOS 26. Сама функция все еще находится в стадии бета тестирования для ее активации требуется:

  1. Перейти в «Настройки» → «Кошелек и Apple Pay»
  2. Выбрать «Настройки Apple Pay по умолчанию»
  3. Включить опцию «Заказы, найденные в почте»

Официальный релиз iOS 26 запланирован на осень 2025 года, а публичные бета-тесты начнутся уже в июле.

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