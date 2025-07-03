Несколько недель назад вышла бета-версия iOS 26 для разработчиков, и, как обычно, эксперты начали находить функции и детали, которые не были анонсированы на конференции WWDC. Одно из последних нововведений, вызвавших активные обсуждения в сети, — это функция FaceTime, обеспечивающая безопасность и конфиденциальность. Она блокирует трансляцию изображения, если обнаруживает, что пользователь раздет.

В таком случае на экране появится уведомление: «Аудио и видео приостановлены, так как вы, возможно, показываете что-то личное. Если вам некомфортно, рекомендуется завершить разговор».

Функция, впервые обнаруженная пользователем X (@iDeviceHelpus), по умолчанию отключена, но её можно активировать в настройках FaceTime в разделе «Предупреждение о конфиденциальном контенте». Описание гласит: «Функция обнаруживает обнажённые фото и видео до их просмотра на устройстве и предлагает рекомендации для принятия осознанного решения. Apple не имеет доступа к этим материалам».

Судя по всему, эта опция изначально разрабатывалась для детских аккаунтов, но в текущей бета-версии её можно включить и для взрослых.





На странице поддержки Apple, посвящённой «Безопасности коммуникаций», поясняется: «Система использует машинное обучение на устройстве для анализа вложенных фото и видео, определяя наличие обнажённой натуры. Поскольку обработка происходит локально, Apple не получает уведомлений о таких материалах и не имеет к ним доступа».

Функции в бета-версиях часто появляются и исчезают в процессе тестирования, поэтому пока неизвестно, войдёт ли эта опция в финальный релиз. Публичная бета-версия iOS 26 ожидается в июле.



