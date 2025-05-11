Apple оказалась под давлением суда, но не собирается сдаваться без борьбы.

Суд обязал Apple немедленно прекратить взимание комиссии с платежей, проходящих вне App Store, что стало серьёзным ударом по доходам компании. Однако, как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On, Apple уже строит стратегию по отмене этого решения.

Судья заявил, что Apple сознательно проигнорировала предыдущий судебный запрет и продолжала получать комиссию с разработчиков, использующих альтернативные способы оплаты. Теперь компанию проверяют на предмет возможного уголовного правонарушения — не исключено обвинение в неуважении к суду. Более того, всплыли обвинения во лжи со стороны Apple в ходе разбирательства 2021 года.

К ситуации добавилось ещё одно неоднозначное заявление: представители Apple заявили, что не знают, сколько прибыли приносит App Store. Это вызвало скепсис со стороны судьи и общественности. Несмотря на всё это, Apple вынуждена временно подчиниться решению — у неё просто нет другого выбора.

Тем не менее компания уже подала ходатайство о приостановке действия судебного решения в рамках апелляции. Гурман считает, что у этой попытки мало шансов на успех, но она — часть общего плана Apple по полной отмене ограничений в будущем.

Разработчики по всему миру восприняли новость как победу. Но даже если суд не пойдёт навстречу Apple, компания может попытаться договориться о компромиссе. Один из возможных вариантов — сослаться на опыт Google Play и Samsung Galaxy Store, которые также получают процент от сторонних платежей. Однако закрытая экосистема Apple затрудняет использование альтернатив и может сыграть против неё в суде.

Это не единственная угроза бизнесу Apple. Под угрозой оказалась и сделка с Google, благодаря которой поисковик Google установлен по умолчанию в Safari. Если договор будет разорван, компания потеряет около $20 миллиардов в год. Apple всеми силами пытается сохранить это партнёрство.

Ранее компанию уже обязали разрешить загрузку приложений в обход App Store, использование сторонних NFC-платежей и другие альтернативные опции в Евросоюзе. Всё это бьёт по основам бизнес-модели Apple. Похоже, её «сад с высокими стенами» начинает рушиться — и остановить этот процесс становится всё труднее.