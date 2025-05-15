Apple делает ещё один шаг в борьбе за пользователей Spotify: теперь перейти на Apple Music стало проще благодаря встроенной функции переноса медиатеки и плейлистов из других музыкальных сервисов.

Пока новинка доступна только в Австралии и Новой Зеландии, но есть все основания полагать, что скоро она появится и в других странах. Ранее упоминания об этой функции уже находили в бета-версии Apple Music для Android, а теперь компания официально объявила о начале её развёртывания.

Функция реализована в партнёрстве с популярным сервисом SongShift, который давно специализируется на переносе плейлистов между музыкальными платформами. Теперь весь функционал интегрирован напрямую в Apple Music — без сторонних приложений и лишней мороки.

С помощью новой опции пользователи смогут перенести:

любимые треки

альбомы

персональные плейлисты

Причём это работает как через веб-интерфейс, так и в приложении Apple Music на iPhone, iPad и Android.

Чтобы запустить перенос на iOS, нужно открыть настройки, перейти в раздел приложений, выбрать Apple Music и найти пункт «Перенос музыки из других сервисов». Далее — выбрать нужную платформу (например, Spotify), отметить, что нужно перенести, и запустить процесс. Apple Music автоматически найдёт совпадения в своей библиотеке и добавит их в вашу медиатеку.

Если для трека не удастся найти точное совпадение, он будет помечен как «Нужен обзор», а приложение предложит альтернативные версии. Apple уточняет, что могут быть случаи, когда конкретные композиции или альбомы не представлены в каталоге. Также переносу подлежат только плейлисты, созданные пользователем, а не подборки, сгенерированные самим сервисом.

Важно: библиотека и плейлисты в исходном сервисе не удаляются — вы ничего не теряете.

Эта функция особенно актуальна для тех, кто давно хотел сменить Spotify на Apple Music, но не решался из-за накопленных треков и подборок. Теперь этот барьер практически устранён.