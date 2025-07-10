В последнем обновлении приложения iCloud для Windows Apple официально внедрила поддержку Firefox, позволив пользователям впервые использовать автозаполнение и доступ к паролям iCloud прямо в браузере Mozilla.

До этого момента, несмотря на наличие расширения iCloud Passwords для Firefox в каталоге Mozilla Add-ons, оно фактически не работало на Windows. Как отмечалось на Reddit, ранее поддерживались только Google Chrome и Microsoft Edge — именно через них можно было использовать функции автозаполнения, подключённые к аккаунту iCloud.

Поддержка Firefox стала полноценной

С выходом последнего обновления ситуация изменилась: теперь Firefox может работать с iCloud Passwords так же, как и поддерживаемые ранее браузеры. Расширение получает доступ к сохранённым в облаке учётным данным и использует их для автозаполнения форм входа.

Для активации новой функции необходимо установить приложение iCloud для Windows из Microsoft Store. При этом важно отметить, что веб-версии менеджера паролей Apple по-прежнему не существует — все действия по-прежнему завязаны на приложение.





Возможны ограничения для Windows 10

Apple официально не анонсировала нововведение, однако пользователи Reddit обратили внимание на одну важную деталь. По их сообщениям, функция работает на Windows 11, но на устройствах с Windows 10 она по-прежнему неактивна. Это может указывать на то, что поддержка Firefox реализована только для последней версии ОС от Microsoft, хотя сама Apple пока не дала никаких разъяснений на этот счёт.

Если ранее пользователи Firefox были вынуждены переходить на Edge или Chrome ради доступа к паролям iCloud, теперь это ограничение устранено — по крайней мере, для тех, кто работает в Windows 11.



