После майских праздников Яндекс представил обновления для Алисы и устройств с её поддержкой. Теперь виртуальный ассистент стал ещё удобнее и понятнее, а новые функции открывают больше возможностей для управления умным домом.

Быстрые команды теперь включены по умолчанию на всех устройствах

С мая быстрые команды активны на всех Станциях и ТВ Станциях от Яндекса. Пользователи могут управлять воспроизведением и навигацией, не называя имя Алисы. Достаточно сказать «Громче», «Тише», «Дальше», «Стоп» или другие команды, и устройство сразу выполнит запрос.

Например, можно регулировать громкость голосом, выбирая команды «Тише» или «Громче», менять треки словом «Дальше» или останавливать воспроизведение командой «Стоп». Для управления интерфейсом ТВ Станции доступны команды «Ниже», «Выше», «Влево» и «Вправо».

Продолжение разговора без имени Алисы стало доступно на ТВ Станциях

Функция, позволяющая продолжать диалог без повторения имени ассистента, теперь работает не только на Станциях Миди и Дуо Макс, но и на всех ТВ Станциях, кроме Бейсик. Это стало возможным благодаря использованию нейропроцессоров (NPU), которые поддерживают работу сложных нейросетей.

Алиса слушает пользователя ещё 30 секунд после ответа, распознавая, продолжается ли общение или разговор завершён. Для активации этой функции нужно включить настройку «Откликаться без имени в диалоге» в приложении «Дом с Алисой». Функция доступна в бета-режиме.

На всех устройствах и в чате с Алисой работает новая модель YandexGPT 5 Lite

Алиса теперь использует обновлённую модель YandexGPT 5 Lite — облегчённую версию новой нейросети. Она доступна на всех устройствах без необходимости подписки на Про-режим. Обновлённая модель позволяет Алисе точнее понимать запросы, отвечать более структурированно и предлагать решения для бытовых задач, учёбы и работы.

Ответы в чате стали более развёрнутыми и креативными, а на устройствах — лаконичными и разговорными. Появилась новая функция — кнопка «Поиск» в чате, которая собирает информацию из разных источников и предоставляет краткие выводы по запросу.

Для пользователей, которым нужны расширенные возможности, остаётся доступен режим Про, включающий доступ к YandexGPT 5 Pro, live-режиму, обучению английскому и другим функциям.