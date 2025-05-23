Обновлённая версия AI-ассистента теперь работает на всех устройствах и в чате

Компания Яндекс сообщила, что облегчённая версия нейросети YandexGPT 5 Lite теперь доступна всем пользователям Алисы — без необходимости подключения опции Про. Использовать ассистента можно в чате, на Яндекс Станциях, ТВ Станциях и других умных устройствах. Кроме того, появился новый режим поиска по нескольким источникам.

Теперь Алиса может помогать с решением повседневных, профессиональных и учебных задач. Ответы стали точнее, полнее и креативнее, особенно в диалогах: AI-ассистент учитывает контекст общения и развивает темы без потери логики.

Обновлённые возможности без опции Про

Даже без подписки Алиса теперь умеет решать логические и математические задачи. По результатам слепого сравнения, в 89% случаев ответы на базе YandexGPT 5 Lite оказались точнее, структурированнее и информативнее по сравнению с предыдущей версией без Про.

Ответы в чате стали ёмкими и адаптированными под письменную речь, а на устройствах — краткими и понятными для устного восприятия. Также улучшилась эмпатия: Алиса лучше поддерживает диалог и сохраняет нить обсуждения.

Поиск по источникам и контекстные ответы

В интерфейсе чата появилась кнопка «Поиск». Она позволяет быстро находить точную информацию даже по сложным темам. Алиса анализирует несколько источников в интернете и формирует краткий, достоверный ответ на их основе. Все источники указываются в ответе, а сама модель не добавляет ничего от себя.

Формат диалога позволяет задавать уточняющие вопросы, чтобы глубже разобраться в теме. Это делает общение с ассистентом более интерактивным и полезным.

Опция Про: расширенные функции YandexGPT 5 Pro

Пользователи, подключившие опцию Про, получают доступ к полной версии AI-ассистента — YandexGPT 5 Pro. Она поддерживает режим рассуждений, работу с файлами, обучение английскому, персональные настройки, детский режим и live-режим с распознаванием объектов через камеру смартфона.

Расширенные возможности делают Алису ещё более универсальным инструментом для решения разнообразных задач.