Один из самых спорных ресурсов интернета — анонимный форум 4chan — снова в строю. Однако, несмотря на восстановление работы, сайт всё ещё сталкивается с серьёзными трудностями.

На официальном блоге 4chan появилась запись под названием «Всё ещё держимся», в которой команда проекта рассказала о событиях, приведших к внезапной остановке работы в середине апреля. Сейчас, согласно внутреннему статус-трекеру, главная страница и доски форума доступны, но возможность публиковать посты и загружать изображения пока отключена.

Что произошло с 4chan

Серверы 4chan были экстренно выключены 14 апреля после серьёзной атаки на базу данных. Хакеры получили доступ к исходному коду сайта и нарушили работу нескольких ключевых сервисов. Пост в блоге описывает инцидент как «катастрофический», поскольку взлом затронул множество баз данных и главный сервер.

Кроме того, злоумышленники повредили внешний вид сайта и раскрыли личные данные как части модераторов, так и некоторых пользователей.

Одной из причин произошедшего администрация назвала устаревший код и инфраструктуру. По словам команды, обновлять сайт было сложно из-за нехватки квалифицированных специалистов и отсутствия финансирования. Найти рекламодателей и платёжных провайдеров, готовых работать с 4chan, крайне сложно: активисты быстро оказывают давление на такие компании, вынуждая их отказаться от сотрудничества.

Какие изменения ждут пользователей

Теперь, когда сайт вновь заработал, команда внедряет важные изменения. Например, доска /f/ останется закрытой. Причина — невозможность гарантировать безопасность загружаемых файлов формата .swf.

Также временно отключена возможность загружать PDF-документы. Администрация обещает вернуть эту функцию после устранения рисков.

Чтобы справляться с текущей нагрузкой, 4chan планирует привлечь новых добровольцев. В блоге команда подчёркивает: несмотря на все трудности, они не намерены сдаваться. Однако без стабильного финансирования и регулярных обновлений инфраструктуры подобные инциденты могут повториться в будущем.