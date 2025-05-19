Презентация, приуроченная к 15-летию компании, станет крупнейшей в истории бренда.

Xiaomi официально анонсировала масштабное мероприятие, которое состоится 22 мая в 19:00 (по местному времени). В рамках презентации, посвящённой 15-летию бренда, компания покажет сразу несколько флагманских новинок: мобильный чип Xring 01, смартфон Xiaomi 15S Pro, планшет Pad 7 Ultra и электрический внедорожник Xiaomi YU7.

Чип Xring 01: возвращение Xiaomi на рынок процессоров

Главной премьерой станет Xring 01 — первый фирменный чипсет Xiaomi нового поколения, созданный на базе 3-нм техпроцесса. Он рассчитан на флагманские смартфоны и станет частью долгосрочной стратегии компании в области полупроводников, поддерживаемой инвестициями в размере 50 миллиардов юаней (примерно $6,9 млрд).

Чип имеет десятиъядерную архитектуру (2 × 3,9 ГГц + 4 × 3,4 ГГц + 2 × 1,89 ГГц + 2 × 1,8 ГГц) и графику Immortalis-G925. В Geekbench он набирает 3119 баллов в одноядерном и 9673 в многоядерном тесте — на уровне Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite.

Xiaomi 15S Pro: первый смартфон на Xring 01

Новый флагманский смартфон Xiaomi 15S Pro станет первым устройством на чипе Xring 01. Ожидается, что модель получит фокус на производительности, современные камеры, экран с высокой герцовкой и продвинутую систему охлаждения. Подробности о дизайне и функциях раскроют на презентации.

Xiaomi Pad 7 Ultra: 14-дюймовый планшет с зарядкой 120 Вт

Также дебютирует Xiaomi Pad 7 Ultra — премиум-планшет с 14-дюймовым LTPO-дисплеем и разрешением 3.2K. Он поддерживает быструю зарядку мощностью до 120 Вт и будет оснащён Snapdragon 8s Gen 4. Устройство ориентировано на профессионалов и будет поддерживать многозадачность с плавающими окнами.

Xiaomi YU7: первый электрический SUV бренда

Xiaomi также покажет YU7 — свой первый электромобиль формата SUV. Он будет выполнен в стильном корпусе с светодиодной задней полосой в стиле «кольцо Сатурна» и размерами 4999 × 1996 × 1600 мм. Ожидается двухмоторная конфигурация с пиковой мощностью до 390 л.с., а также высокоскоростной режим движения.

Долгосрочная стратегия Xiaomi в чипах

Проект Xring 01 стал частью 10-летней программы разработки собственных чипов, начатой в 2021 году. На апрель 2025 года Xiaomi уже вложила 13,5 млрд юаней (примерно $1,9 млрд) в исследование и разработку SoC. Новый процессор призван сократить зависимость от сторонних решений и укрепить позиции компании в мобильном и IoT-сегменте.