Согласно информации от ComputerBase, производительность RTX 5060 Ti с 8 ГБ может снизиться до 10% при использовании PCIe 4.0 по сравнению с PCIe 5.0. Эти слухи начали циркулировать еще до официального запуска, когда одна из моделей MSI просочилась в сеть, раскрывая спецификацию PCIe x8, что предполагало возможные проблемы с производительностью для версии с 8 ГБ видеопамяти.

Теперь результаты тестов ComputerBase подтверждают эти опасения: средний FPS при использовании PCIe 5.0 составляет 44,3, тогда как при использовании PCIe 4.0 он падает до 37,9 в ряде игр.

Это важная информация для пользователей материнских плат с поддержкой PCIe 4.0. В условиях растущих требований современных игр, графический процессор с 8 ГБ видеопамяти уже уступает аналогам с 16 ГБ и более мощным моделям, таким как RTX 5070 Ti. Дополнительные потери производительности могут значительно повлиять на опыт геймеров и вызвать вопросы о достаточности объема видеопамяти для игр AAA-класса.

Сравнение производительности (изображение предоставлено: ComputerBase) подчеркивает необходимость пересмотра подхода к выбору видеокарт с учетом их характеристик и совместимости с материнскими платами.

Геймеры, использующие более мощные графические процессоры, такие как RTX 5070 Ti или RTX 5080, могут не заметить значительных потерь производительности при переходе на PCIe 4.0 или более ранние версии. Однако для менее мощной RTX 5060 Ti с ее ограниченной видеопамятью падение производительности будет ощутимым, особенно в играх с высоким уровнем графической нагрузки. Хотя некоторые проблемы можно решить снижением графических настроек или игрой в разрешении 1080p, объем в 8 ГБ VRAM может быстро стать недостаточным для современных игровых реалий.