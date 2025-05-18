Увеличение стоимости полупроводников затронет всю линейку устройств Apple.

Крупнейший контрактный производитель микросхем TSMC повысит стоимость полупроводниковых пластин (wafers) на 10 % в 2025 году. Об этом сообщают отраслевые источники. Повышение коснётся всех заказчиков, включая Apple, которая остаётся крупнейшим клиентом тайваньской компании.

Рост цен напрямую повлияет на себестоимость будущих iPhone и чипов серии Apple Silicon — включая iPhone 17, iPad, MacBook и Mac Studio, в которых используются процессоры, разработанные Apple и производимые на мощностях TSMC.

Ранее Apple уже рассматривала повышение цен на модели iPhone 17, и теперь решение может быть окончательно принято. Параллельно в США сохраняется неопределённость с таможенными пошлинами, что добавляет рисков. Напомним, Apple ранее экстренно ввозила продукцию в США до вступления в силу новых тарифов, а также планировала перенос части производства в Индию. Однако, по данным СМИ, этим планам воспротивилась администрация США.

TSMC обсуждала возможность повышения цен с конца 2024 года и теперь официально приступила к её реализации. Это решение обусловлено не только логистическими и политическими рисками, но и необходимостью инвестировать в производство чипов по нормам 2 нм и ниже.

Подорожают не только iPhone

По данным отчёта, чипы Apple M-серии также попадут под повышение цен — это затронет ноутбуки MacBook Air, Pro и десктопы Mac. Тарифные и производственные изменения могут привести к росту цен по всему ассортименту техники Apple.

В отличие от Apple, компания Samsung заранее вывела большую часть производства из Китая, что помогает ей снизить влияние тарифов. Однако южнокорейская корпорация столкнулась с проблемами в производстве чипов Exynos, из-за чего в Galaxy S25 используется только Snapdragon 8 Gen 4 (Elite). Если Samsung не завершит разработку Exynos 2600 по 2-нм техпроцессу в срок, ей также придётся увеличить заказы у TSMC — уже по новым ценам. Это может затронуть Galaxy S26.