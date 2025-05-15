Компания TEAMGROUP, один из мировых лидеров в сфере решений для хранения данных и модулей памяти, примет участие в выставке COMPUTEX 2025, которая пройдёт с 20 по 23 мая в Тайбэе. На стенде J0617a в павильоне 1 выставочного центра Nangang компания представит линейку новых продуктов под слоганом «Старт к вершинам ИИ-гейминга», подчеркивая своё стремление к лидерству в области высокопроизводительных и интеллектуальных технологий.

TEAMGROUP сфокусирует внимание на трёх ключевых направлениях:

решения для ИИ-вычислений,

экстремальная производительность T-FORCE для киберспорта,

мобильное хранение данных и кибербезопасность.

На выставке компания продемонстрирует продукты, удостоенные награды COMPUTEX 2025 BC Award, а также других международных премий за инновации и устойчивое развитие.

Решения для ИИ-вычислений

Для задач генеративного ИИ, обучения моделей и анализа больших данных TEAMGROUP представит:

T-CREATE MASTER Ai I5U U.2 PCIe 5.0 — корпоративный SSD ёмкостью до 64 ТБ, предназначенный для серверов и облачной инфраструктуры, с поддержкой PCIe Gen5 и высокой скоростью передачи данных.

— корпоративный SSD ёмкостью до 64 ТБ, предназначенный для серверов и облачной инфраструктуры, с поддержкой PCIe Gen5 и высокой скоростью передачи данных. T-CREATE MASTER DDR5 Ai — модули оперативной памяти для рабочих станций, до 512 ГБ на систему, с эффективным охлаждением и поддержкой сложных ИИ-нагрузок. Продукт получил награды GOOD DESIGN 2024 и Taiwan Excellence Awards 2025 .

— модули оперативной памяти для рабочих станций, до 512 ГБ на систему, с эффективным охлаждением и поддержкой сложных ИИ-нагрузок. Продукт получил награды и . T-CREATE EXPERT CKD DDR5 Ai — память для ИИ-ПК и креаторов, работающих с графикой и 3D, с частотой до 7200 МГц и 10-слойной PCB для снижения помех.

T-FORCE: мощь киберспорта и разгона

Игровая линейка T-FORCE представлена модулями памяти XTREEM CKD DDR5 и XTREEM ARGB CKD DDR5 с частотами до 10 200 МГц и ёмкостью до 256 ГБ. Для охлаждения используются радиаторы из алюминия толщиной 2 мм, обеспечивая стабильную работу при максимальных нагрузках.

Также будет представлен SSD T-FORCE ME PRO PCIe 5.0 M.2 со скоростью чтения до 14 000 МБ/с и контроллером SM2508 на базе 6-нм техпроцесса. Накопитель рассчитан на геймеров, стримеров и создателей контента, нуждающихся в высокой производительности и стабильности.

Умное хранение и безопасность данных

TEAMGROUP расширяет линейку решений для мобильных пользователей и профессионалов:

T-CREATE EXPERT P34F Find My — первый в мире внешний SSD с поддержкой Apple Find My , звуковым оповещением и защитой от потери.

— первый в мире внешний SSD с поддержкой , звуковым оповещением и защитой от потери. T-CREATE EXPERT P35S — внешний SSD с функцией мгновенного удаления данных одной кнопкой — для тех, кому важно безопасное перемещение конфиденциальной информации.

— внешний SSD с функцией мгновенного удаления данных одной кнопкой — для тех, кому важно безопасное перемещение конфиденциальной информации. T-CREATE CinemaPr P36D — док-станция с SSD и множеством интерфейсов, включая HDMI и USB-C, специально для создателей видео и аудио.

— док-станция с SSD и множеством интерфейсов, включая HDMI и USB-C, специально для создателей видео и аудио. TEAMGROUP PD20 ECO — экологичный накопитель, изготовленный из переработанных морских отходов, как вклад компании в устойчивое развитие.

— экологичный накопитель, изготовленный из переработанных морских отходов, как вклад компании в устойчивое развитие. APEX SD7.1 MicroSD Express — карта памяти нового поколения с поддержкой скоростей до 800 МБ/с и полной совместимостью с Nintendo Switch 2 и другими устройствами.

Международные награды и признание

На COMPUTEX 2025 два продукта TEAMGROUP были удостоены престижных наград: