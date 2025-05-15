Компания TEAMGROUP, один из мировых лидеров в сфере решений для хранения данных и модулей памяти, примет участие в выставке COMPUTEX 2025, которая пройдёт с 20 по 23 мая в Тайбэе. На стенде J0617a в павильоне 1 выставочного центра Nangang компания представит линейку новых продуктов под слоганом «Старт к вершинам ИИ-гейминга», подчеркивая своё стремление к лидерству в области высокопроизводительных и интеллектуальных технологий.
TEAMGROUP сфокусирует внимание на трёх ключевых направлениях:
- решения для ИИ-вычислений,
- экстремальная производительность T-FORCE для киберспорта,
- мобильное хранение данных и кибербезопасность.
На выставке компания продемонстрирует продукты, удостоенные награды COMPUTEX 2025 BC Award, а также других международных премий за инновации и устойчивое развитие.
Решения для ИИ-вычислений
Для задач генеративного ИИ, обучения моделей и анализа больших данных TEAMGROUP представит:
- T-CREATE MASTER Ai I5U U.2 PCIe 5.0 — корпоративный SSD ёмкостью до 64 ТБ, предназначенный для серверов и облачной инфраструктуры, с поддержкой PCIe Gen5 и высокой скоростью передачи данных.
- T-CREATE MASTER DDR5 Ai — модули оперативной памяти для рабочих станций, до 512 ГБ на систему, с эффективным охлаждением и поддержкой сложных ИИ-нагрузок. Продукт получил награды GOOD DESIGN 2024 и Taiwan Excellence Awards 2025.
- T-CREATE EXPERT CKD DDR5 Ai — память для ИИ-ПК и креаторов, работающих с графикой и 3D, с частотой до 7200 МГц и 10-слойной PCB для снижения помех.
T-FORCE: мощь киберспорта и разгона
Игровая линейка T-FORCE представлена модулями памяти XTREEM CKD DDR5 и XTREEM ARGB CKD DDR5 с частотами до 10 200 МГц и ёмкостью до 256 ГБ. Для охлаждения используются радиаторы из алюминия толщиной 2 мм, обеспечивая стабильную работу при максимальных нагрузках.
Также будет представлен SSD T-FORCE ME PRO PCIe 5.0 M.2 со скоростью чтения до 14 000 МБ/с и контроллером SM2508 на базе 6-нм техпроцесса. Накопитель рассчитан на геймеров, стримеров и создателей контента, нуждающихся в высокой производительности и стабильности.
Умное хранение и безопасность данных
TEAMGROUP расширяет линейку решений для мобильных пользователей и профессионалов:
- T-CREATE EXPERT P34F Find My — первый в мире внешний SSD с поддержкой Apple Find My, звуковым оповещением и защитой от потери.
- T-CREATE EXPERT P35S — внешний SSD с функцией мгновенного удаления данных одной кнопкой — для тех, кому важно безопасное перемещение конфиденциальной информации.
- T-CREATE CinemaPr P36D — док-станция с SSD и множеством интерфейсов, включая HDMI и USB-C, специально для создателей видео и аудио.
- TEAMGROUP PD20 ECO — экологичный накопитель, изготовленный из переработанных морских отходов, как вклад компании в устойчивое развитие.
- APEX SD7.1 MicroSD Express — карта памяти нового поколения с поддержкой скоростей до 800 МБ/с и полной совместимостью с Nintendo Switch 2 и другими устройствами.
Международные награды и признание
На COMPUTEX 2025 два продукта TEAMGROUP были удостоены престижных наград:
- T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5 — первая в Тайване экологически устойчивая игровая память с радиатором из переработанного алюминия и корпусом из пластика PCR. Удостоена премии за устойчивое развитие 2025 BC Award.
- TEAMGROUP P250Q-M80 — промышленный SSD с антивибрационным дизайном, защитой от подделки и возможностью одномоментного удаления данных.