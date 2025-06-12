Snapdragon 8 Elite 2 показал скачок в производительности CPU и GPU

В преддверии анонса на Snapdragon Summit 2025 в сети появились результаты бенчмарков нового чипсета Snapdragon 8 Elite 2, демонстрирующие значительный прирост мощности.

Ожидается, что Qualcomm официально представит процессор Snapdragon 8 Elite 2 на ежегодной конференции Snapdragon Summit, которая пройдёт с 23 по 26 сентября 2025 года. Согласно утечке от авторитетного инсайдера Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo, новинка получит масштабные улучшения как в вычислительной, так и графической составляющей.

Snapdragon 8 Elite 2 построен на новой архитектуре Oryon

Чипсет будет основан на втором поколении архитектуры Oryon. В тестах Geekbench 6 он демонстрирует более 4000 баллов в одноядерном режиме и свыше 11 000 — в многоядерном. Для сравнения: первый Snapdragon 8 Elite набирал около 3100 и 9800 баллов соответственно, что указывает на значительный прирост производительности.

Кроме того, Snapdragon 8 Elite 2 будет оснащён 16 МБ кэша GMEM и новым графическим процессором Adreno 840. Последний предназначен для эффективной работы с визуально насыщенными приложениями и ресурсоёмкими играми. Эти улучшения также предполагают повышение энергоэффективности и лучшую тепловую стабильность.

Тактовая частота до 5 ГГц и 3-нм техпроцесс от TSMC

Процессор, по слухам, выполнен по третьему поколению 3-нм техпроцесса компании TSMC и имеет базовую частоту 4,4 ГГц, что немного выше, чем 4,32 ГГц у предшественника. Максимальная частота может достигать 5 ГГц. Конфигурация ядер — 2+6, что соответствует современным флагманским требованиям.

Первые смартфоны на Snapdragon 8 Elite 2: от Xiaomi до OnePlus

Xiaomi, как и в предыдущие годы, скорее всего, станет первым производителем, представившим смартфоны на базе нового чипа. Речь идёт о моделях Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro. Также среди первых устройств ожидаются OnePlus 15, iQOO 15 и 15 Pro, Honor Magic 8, Realme GT 8 Pro, Nubia Red Magic 11 и Redmi K90.

Помимо них, чипсет могут получить флагманские модели Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra. Не исключено, что Xiaomi 16 Ultra перейдёт на собственный процессор Xring SoC, однако официальной информации пока нет.