Компания Silicon Power выпустила свои первые модули оперативной памяти DDR5 с поддержкой технологии CUDIMM. Новая линейка XPOWER Cyclone отличается скоростями до 9200 MT/s, поддержкой XMP 3.0, встроенной коррекцией ошибок и стильной RGB-подсветкой.

XPOWER Cyclone DDR5: разгон до 9200 MT/s, RGB и эффективность

Silicon Power официально представила две версии высокопроизводительной оперативной памяти DDR5 — XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMM и UDIMM. Обе модели ориентированы на геймеров и энтузиастов, которым важны не только высокие частоты, но и стабильность в экстремальных режимах работы.

Ключевая особенность версии CUDIMM — встроенный Client Clock Driver (CKD), что обеспечивает лучшую целостность сигнала и более точное управление таймингами при частотах выше 8000 MT/s. Это соответствует последним требованиям JEDEC: модули DDR5 с частотой выше 6400 MT/s должны иметь CKD.

Технические характеристики и особенности

Модули XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMM поставляются в комплекте 48 ГБ (2×24 ГБ) и предлагаются с частотами:

8200 MT/s (CL40-52-52-131, 1.4В)

8400 MT/s (CL40-52-52-134, 1.4В)

8800 MT/s (CL42-55-55-140, 1.45В)

9200 MT/s (CL44-56-56-134, 1.45В)

Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором толщиной 2 мм, который, по данным производителя, снижает температуру более чем на 10°C. Также предусмотрена RGB-подсветка и белый корпус, который отлично впишется в светлую сборку.

Поддержка платформ и совместимость

Память полностью совместима с платформами Intel Z890 и процессорами Intel Core Ultra (серии 2). А вот с поддержкой со стороны AMD всё не так однозначно:

Ryzen 7000 — официально CUDIMM не поддерживается.

— официально CUDIMM не поддерживается. Ryzen 8000/9000 — частичная поддержка на материнских платах X870 и 870E , подтверждённая MSI.

— частичная поддержка на материнских платах , подтверждённая MSI. AMD заявляет, что технически поддержка возможна, но не называет сроков.

Таким образом, на данный момент модули Silicon Power ориентированы преимущественно на платформу Intel.

Пока без цены и сроков

На момент анонса ни стоимость, ни точная дата поступления XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMM в продажу не названы. Однако учитывая характеристики, можно ожидать позиционирование в верхнем сегменте рынка.