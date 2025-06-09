Samsung ускоряет разработку и производство оперативной памяти нового поколения LPDDR6. На решение повлияла активизация китайской компании CXMT, которая уже завершила разработку LPDDR5X и планирует перейти к следующему стандарту.

CXMT сокращает отставание от лидеров рынка

Согласно публикации издания Business Post, китайская компания ChangXin Memory Technologies (CXMT) завершила разработку чипов LPDDR5X. Это уменьшает технологическое преимущество, которым до сих пор обладал Samsung. Более того, CXMT намерена приступить к разработке LPDDR6 уже в этом году и начать массовое производство в начале следующего.

На фоне этой информации Samsung решил ускорить собственную разработку оперативной памяти LPDDR6. Чипы будут создаваться с применением внутреннего техпроцесса Samsung Foundry шестого поколения — 1c DRAM. Он пришёл на смену 1x и обеспечивает улучшения в производительности и энергоэффективности.

Новый чип получит поддержку в Snapdragon 8 Elite 2

По данным источников, первым клиентом Samsung на LPDDR6 может стать Qualcomm. Компания планирует внедрить поддержку новой оперативной памяти в свой будущий флагманский процессор Snapdragon 8 Elite 2. Именно этот чип ляжет в основу всех версий Samsung Galaxy S26 Ultra, запланированного к выходу в начале следующего года. Производством процессора займётся TSMC, используя техпроцесс 3-нм третьего поколения (N3P).

Samsung рассчитывает продвигать LPDDR6 и другим партнёрам, не ограничиваясь сотрудничеством с Qualcomm. Потенциальный рост спроса подталкивает компанию к активной фазе разработки и подготовки к производству.

Текущее положение на рынке и технологический контекст

Хотя CXMT пока контролирует лишь около 5 % глобального рынка оперативной памяти, её действия создают реальное давление на лидеров отрасли. Лидером рынка остаётся южнокорейская SK Hynix с долей около 36 %, Samsung занимает вторую позицию с результатом от 33,7 % до 34,4 %. Замыкает тройку Micron Technology с долей 24,3–25 %.

Последнее поколение LPDDR5X от Samsung использовалось в Galaxy S25 Ultra и производилось по 12-нм техпроцессу Samsung Foundry. В более ранних моделях, включая Galaxy S23 Ultra, применялись чипы LPDDR5X, выпущенные по 14-нм технологии.