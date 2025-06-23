Компания Samsung официально представила свой новый флагманский мобильный процессор — Exynos 2500. Чип создан на базе второго поколения 3-нм техпроцесса Gate-All-Around (GAA) и уже появился на официальном сайте компании с полными техническими характеристиками. Он получил 10-ядерный процессор, графику Xclipse на базе AMD, а также серьёзные улучшения в области искусственного интеллекта, обработки изображений и энергоэффективности.

Процессор использует трёхкластерную архитектуру на базе новейших ядер Arm. В конфигурацию входят одно высокопроизводительное ядро Cortex-X925 с частотой 3,3 ГГц, два ядра Cortex-A725 на 2,74 ГГц, ещё пять таких же ядер на 2,36 ГГц и два энергоэффективных ядра Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц. По словам Samsung, производительность ЦП увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим поколением.

Графический процессор Xclipse 950, созданный совместно с AMD, построен на архитектуре RDNA 3 и оснащён двухшайдерной схемой. Samsung утверждает, что новая графика обеспечивает прирост производительности трассировки лучей и увеличивает частоту кадров на 28% по сравнению с предыдущей версией.

Чтобы повысить энергоэффективность, в Exynos 2500 оптимизировали конфигурацию ядер и применили технологию упаковки FOWLP (fan-out wafer-level packaging), которая улучшает теплоотвод и позволяет сделать чип тоньше.





На стороне ИИ чипсет получил NPU с производительностью до 590 TOPS (триллионов операций в секунду), что на 39% больше по сравнению с Exynos 2400. Архитектура включает два GNPU и два SNPU, а также цифровой сигнальный процессор (DSP). Чип поддерживает множество функций ИИ прямо на устройстве, включая генерацию изображений, перевод в реальном времени и резюмирование текста — всё это обрабатывается локально, без передачи данных в облако.

Для фотосъёмки Exynos 2500 поддерживает камеры разрешением до 320 МП в однокамерной конфигурации и связку 64 МП + 32 МП. Возможна запись видео в 8K при 30 кадрах в секунду и декодирование при 60 кадрах. Новый процессор обработки изображений поддерживает многоуровневое и пространственно-временное шумоподавление, а также динамическую компрессию диапазона.





Exynos 2500 совместим с оперативной памятью LPDDR5X и накопителями UFS 4.0. Он поддерживает дисплеи до 4K или WQUXGA с частотой обновления до 120 Гц. За связь отвечает модем 5G с загрузкой до 12,1 Гбит/с на mmWave, поддержкой спутниковых сетей (NTN), а также модулями Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и GNSS.

Производство Exynos 2500 уже запущено. Samsung пока не уточнила, в каком именно смартфоне дебютирует новый чип, но ожидается, что это будет Galaxy Z Flip 7.



