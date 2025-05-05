Компания Samsung отказалась от собственного чипа Exynos 2500 в линейке флагманских смартфонов Galaxy S25 и заменила его на процессор Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, что обошлось ей в 400 миллионов долларов. Главной причиной стали крайне низкие выходы годных чипов на производстве.

Обычно Samsung использует процессоры Exynos в большинстве стран, включая Европу, а Snapdragon — только в США, Китае и Канаде. Однако в случае с Galaxy S25 и S25+ компания приняла беспрецедентное решение: полностью отказаться от Exynos 2500 и оснастить все модели Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy. Ультимативный Galaxy S25 Ultra по традиции получил тот же чип во всех регионах.

Завод Samsung Foundry не справился с задачей

По данным инсайдеров, основной проблемой стал слишком низкий процент выхода годных чипов Exynos 2500. Samsung Foundry попросту не смогла наладить стабильное производство на нужном уровне, и корпорации пришлось срочно закупать чипы у Qualcomm. По оценкам, это стоило Samsung около 400 миллионов долларов — немалая сумма даже для технологического гиганта.

Теперь Samsung сосредоточила усилия на разработке следующего поколения — чипа Exynos 2600, который должен выпускаться по 2-нм техпроцессу. Однако на текущем этапе пробное производство показывает тревожные результаты: выход годных чипов составляет всего 30%. Даже если допустить, что 60% было бы приемлемо, этого пока достичь не удалось. Цель — довести показатель хотя бы до 70%, что считается стандартом для начала массового производства.

Сценарий повторного провала может дорого обойтись

Samsung стремится избежать повторной ситуации, когда для всей линейки Galaxy S пришлось закупать сторонние процессоры. Если в 2025 году ситуация повторится с Galaxy S26, компания снова будет вынуждена платить миллионы Qualcomm за Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy второго поколения.

Инсайдер @Jukanlosreve сообщает, что Exynos 2600, скорее всего, появится лишь в европейских версиях Galaxy S26 и S26+. По его словам, источник в индустрии утверждает, что Snapdragon 8 Gen 4 второго поколения, произведённый по 3-нм техпроцессу, опережает 2-нм Exynos 2600 по производительности. Это делает американские модели Galaxy потенциально более мощными, чем европейские.

У Samsung осталось мало времени

Чтобы чип Exynos 2600 успел попасть хотя бы в часть моделей Galaxy S26, Samsung необходимо завершить его разработку до конца третьего квартала 2025 года. От этого зависит, удастся ли компании частично вернуться к использованию собственных решений или же снова придётся полностью полагаться на Qualcomm.