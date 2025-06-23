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Samsung присутствовала на презентации MediaTek нового процессора Dimensity 8450, что указывает на возможное использование чипсета в будущих смартфонах Galaxy. Компания MediaTek представила обновленную версию Dimensity 8400 с улучшениями в графике и обработке изображений.

Содержание
1. Технические характеристики Dimensity 8450
2. Улучшения в графике и камерах
3. Позиционирование на рынке Samsung

Технические характеристики Dimensity 8450

MediaTek анонсировала новый мобильный процессор Dimensity 8450 на саммите MediaTek India Dimensity Summit. Чипсет представляет собой модернизированную версию Dimensity 8400, который компания выпустила в декабре 2024 года.

Процессор включает одно ядро Cortex-A725 с кэшем L2 объемом 1 МБ, три ядра Cortex-A725 с кэшем 512 КБ и четыре ядра Cortex-A725 с кэшем 256 КБ. Конфигурация процессора остается идентичной Dimensity 8400, что делает его одним из немногих чипсетов, состоящих исключительно из производительных ядер. Графический процессор также остался прежним — ARM Mali-G720 MC7.

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Улучшения в графике и камерах

Основные обновления Dimensity 8450 касаются оптимизации графики и обработки изображений. Графический процессор получил технологию StartSpeed Engine, которая повышает производительность в реальных игровых сценариях.


Процессор обработки изображений (ISP) также претерпел модернизацию. Новые возможности включают оптимизацию для прямых трансляций, что обеспечивает улучшенное качество фотографий и видео в режиме реального времени.

Позиционирование на рынке Samsung

По техническим характеристикам Dimensity 8450 относится к верхнему сегменту среднего класса и превосходит по мощности собственный процессор Samsung Exynos 1580. Присутствие Samsung на презентации указывает на потенциальное использование чипсета в устройствах, где Exynos 1580 недостаточно производителен, а Exynos 2400e избыточен.


Информация о конкретных моделях смартфонов Galaxy и сроках их выпуска с новым процессором пока отсутствует. Первым устройством с Dimensity 8450 стал Oppo Reno14 Pro, который уже поступил в продажу.

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