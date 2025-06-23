Samsung присутствовала на презентации MediaTek нового процессора Dimensity 8450, что указывает на возможное использование чипсета в будущих смартфонах Galaxy. Компания MediaTek представила обновленную версию Dimensity 8400 с улучшениями в графике и обработке изображений.

Технические характеристики Dimensity 8450

MediaTek анонсировала новый мобильный процессор Dimensity 8450 на саммите MediaTek India Dimensity Summit. Чипсет представляет собой модернизированную версию Dimensity 8400, который компания выпустила в декабре 2024 года.

Процессор включает одно ядро Cortex-A725 с кэшем L2 объемом 1 МБ, три ядра Cortex-A725 с кэшем 512 КБ и четыре ядра Cortex-A725 с кэшем 256 КБ. Конфигурация процессора остается идентичной Dimensity 8400, что делает его одним из немногих чипсетов, состоящих исключительно из производительных ядер. Графический процессор также остался прежним — ARM Mali-G720 MC7.

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Улучшения в графике и камерах

Основные обновления Dimensity 8450 касаются оптимизации графики и обработки изображений. Графический процессор получил технологию StartSpeed Engine, которая повышает производительность в реальных игровых сценариях.





Процессор обработки изображений (ISP) также претерпел модернизацию. Новые возможности включают оптимизацию для прямых трансляций, что обеспечивает улучшенное качество фотографий и видео в режиме реального времени.

Позиционирование на рынке Samsung

По техническим характеристикам Dimensity 8450 относится к верхнему сегменту среднего класса и превосходит по мощности собственный процессор Samsung Exynos 1580. Присутствие Samsung на презентации указывает на потенциальное использование чипсета в устройствах, где Exynos 1580 недостаточно производителен, а Exynos 2400e избыточен.





Информация о конкретных моделях смартфонов Galaxy и сроках их выпуска с новым процессором пока отсутствует. Первым устройством с Dimensity 8450 стал Oppo Reno14 Pro, который уже поступил в продажу.