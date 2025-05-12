Крупнейшие производители смартфонов — Samsung и Apple — начали активно снижать свою зависимость от Qualcomm. И причина этому не только технологическая, но и финансовая.

Qualcomm десятилетиями оставалась ключевым поставщиком компонентов для смартфонов. Однако сегодня два мировых гиганта делают ставку на собственные решения, даже несмотря на то, что их чипы пока уступают по характеристикам. Почему же они идут на этот риск?

Apple и Samsung делают ставку на свои чипы

Samsung давно работает над тем, чтобы заменить процессоры Snapdragon своими Exynos-чипами. Ранее компания применяла региональное разделение: часть рынков получала устройства с Exynos, а другие — со Snapdragon. Но в линейке Galaxy S23 всё изменилось — все устройства по всему миру вышли только на Snapdragon. Это решение стало следствием слабой производительности Exynos и запросов пользователей.

Тем не менее Samsung не отказывается от своей стратегии. Galaxy S24 снова получили региональное разделение, а в Galaxy S25, по слухам, вновь будет использоваться только Snapdragon. Однако к 2026 году ситуация может измениться. Компания разрабатывает Exynos 2600 — новый 2-нм чипсет, который, как предполагается, ляжет в основу Galaxy S26. Из-за сложностей с производством Samsung, вероятно, снова ограничится европейским рынком и несколькими другими регионами, но тенденция очевидна: компания стремится полностью перейти на собственные чипы.

Apple пошла по аналогичному пути. В модели iPhone 16e уже установлен первый модем собственного производства — C1. Компания разрабатывала его несколько лет и наконец представила полноценную альтернативу решениям Qualcomm. По сообщениям инсайдеров, в 2025 году модем Apple появится и в базовых версиях iPhone 17, включая новую модель iPhone 17 Air. В перспективе Apple планирует использовать собственные модемы во всех устройствах.

Qualcomm — дорогой партнёр

Одна из главных причин ухода Apple и Samsung от Qualcomm — высокая стоимость компонентов. По данным аналитиков, Samsung потеряла около 400 миллионов долларов из-за использования чипов Snapdragon во всех Galaxy S25. Apple также недовольна высокими лицензионными отчислениями, которые приходится платить за модемы Qualcomm.

Хотя решения Qualcomm до сих пор остаются одними из лучших на рынке, производители всё чаще приходят к выводу: для большинства пользователей разница в производительности между чипами уже не так важна. Современные смартфоны стали настолько мощными, что среднестатистический покупатель не заметит, какой модем или процессор стоит внутри.

Перспективы Qualcomm под вопросом

Несмотря на уверенные позиции, будущее Qualcomm выглядит не столь однозначным. Компания теряет ключевых партнёров — сначала Samsung, теперь и Apple. Потери доли в новых моделях iPhone 17 уже подтверждены: Apple отказывается от сторонних решений в пользу собственных. И хотя полный отказ от Qualcomm не произойдёт мгновенно, тренд уже задан.

Если крупнейшие клиенты компании постепенно уходят, её доминирование в индустрии смартфонов может закончиться гораздо быстрее, чем кажется. Но, возможно, это откроет двери новым игрокам и запустит новую волну технологической конкуренции.