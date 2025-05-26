GalaxyClub сообщил о характеристиках нового чипа Samsung для среднего сегмента

Samsung готовит обновление своей популярной серии Galaxy A — модель Galaxy A57, которая должна прийти на смену A56 в 2026 году. По данным GalaxyClub, смартфон получит процессор Exynos 1680, что обещает заметное улучшение производительности по сравнению с предыдущим поколением.

Чип Exynos 1680 (кодовое название S5E8865) станет продолжением разработки Samsung в области процессоров для среднего сегмента. По слухам, он будет оснащён графическим процессором Xclipse 550, созданным на базе архитектуры AMD RDNA 3.5. Напомним, RDNA 3.5 используется в будущих флагманских процессорах Exynos 2500, которые, по данным инсайдеров, лягут в основу Galaxy S26 и Z Flip 7.

Точные характеристики Exynos 1680 пока не раскрыты. Однако, если ориентироваться на показатели прошлой модели Exynos 1580, установленной в Galaxy A56 (средний результат в AnTuTu около 906 тысяч баллов), ожидается прирост производительности на 15–25 %. Предположительно, AnTuTu-результаты Exynos 1680 могут достигать 1,1–1,2 миллиона баллов, а графический процессор — 300–350 тысяч баллов.

Чип, по предварительной информации, будет выполнен по 4-нм техпроцессу и получит новую конфигурацию ядер: 1+4+3, что может повысить общую энергоэффективность. В Galaxy A56 использовался трёхкластерный CPU: 1 x Cortex-A720 (2,9 ГГц), 3 x Cortex-A720 (2,6 ГГц) и 4 x Cortex-A520 (1,95 ГГц).

Galaxy A57, как ожидается, сохранит основные особенности предшественника: 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Ключевыми нововведениями могут стать телекамера с 2–3-кратным оптическим зумом и поддержка съёмки видео в 4K при 60 кадрах в секунду, что позволит смартфону конкурировать с моделями Vivo.

Цена Galaxy A57, по предварительным данным, составит около ₹45 990 (~550 долларов США) для рынка Индии. Ожидается, что смартфон поступит в продажу в первой половине 2026 года. Официальные данные о характеристиках и результатах тестов должны появиться ближе к анонсу.