Samsung готовит Exynos 2600 для Galaxy S26

Samsung Foundry начала прототипную массовую сборку 10-ядерного процессора Exynos 2600. Для запуска производства требуется достичь выхода годных чипов на уровне 70%.

Несмотря на текущие проблемы с выходом продукции на 2-нм техпроцессе, Samsung Foundry продолжает работу над созданием нового чипа Exynos 2600, который может лечь в основу смартфонов серии Galaxy S26. В настоящее время подразделение Samsung LSI и производственные мощности Foundry запустили так называемое прототипное массовое производство, нацеленное на ускоренное тестирование и улучшение качества чипов.

Выход продукции на уровне 30 % делает производство нерентабельным

По данным отраслевых источников, на начало 2025 года выход годных кристаллов с одного пласта кремния на 2-нм техпроцессе Samsung составляет около 30 %. С мая компания нацелилась на рост до 50 %, но даже этот уровень считается недостаточным для коммерческого запуска. Только при достижении 70 % Samsung сможет утвердить Exynos 2600 как основной чипсет для Galaxy S26 и S26+ в ряде регионов.

Низкий выход означает, что из сотни произведённых кристаллов пригодными к использованию оказываются только единицы, что повышает себестоимость каждого годного чипа. Чем выше процент выхода, тем ниже удельные производственные затраты. Аналогия проста: если из 100 испечённых печений съедобны только 30, их себестоимость втрое выше, чем если бы получилось 75.

GAA-архитектура повышает энергоэффективность Exynos 2600

Exynos 2600 станет одним из первых мобильных чипов, произведённых по архитектуре Gate-All-Around (GAA) с использованием 2-нм техпроцесса. В этой архитектуре транзисторы охватывают канал со всех четырёх сторон, снижая утечки тока и повышая ток управления. Это улучшает энергоэффективность и производительность процессора по сравнению с традиционными решениями FinFET.

Чип получит 10 ядер, а начало полноценного производственного цикла запланировано ориентировочно на декабрь или январь. К тому моменту Samsung намерена завершить стадию рискованного производства (risk production), в ходе которой продолжается настройка процессов и оптимизация выхода годных кристаллов.

Snapdragon 8 Elite 2 остаётся основным решением для Galaxy S26 Ultra

Если Samsung Foundry сможет обеспечить необходимый уровень выхода, чип Exynos 2600 будет использоваться в Galaxy S26 и S26+ на рынках Европы и других регионах за пределами США, Канады и Китая. В этих странах Samsung продолжит использовать процессор Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm, произведённый на 3-нм техпроцессе TSMC.

Для модели Galaxy S26 Ultra, независимо от региона, Samsung уже утвердила использование Snapdragon 8 Elite 2 в качестве единственного чипа.