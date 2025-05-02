Samsung
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Компания Samsung начала массовый выпуск новых чипов HBM3E с 12-слойной архитектурой, ориентированных на использование в AI-ускорителях Nvidia. По данным ZDNet Korea, производство началось в феврале 2025 года после перевода одной из линий с пониженной загрузкой на полную мощность.

Содержание
1. Новая память, новый шанс
2. Объёмы производства растут
3. Конкуренция не дремлет
4. Амбициозные цели на 2025 год

Новая память, новый шанс

Samsung уверена, что обновлённые HBM3E-чипы получат одобрение Nvidia — особенно после провала прошлогодней версии, которая не прошла тестирование американской компании. Тогда корейский гигант понёс серьёзные убытки, но теперь делает ставку на улучшенную память, основанную на DRAM-памяти пятого поколения (1a DRAM, 10-нм класс). Она должна обеспечить лучшую производительность и соответствовать строгим требованиям Nvidia.

Объёмы производства растут

Компания уже способна выпускать от 120 000 до 130 000 чипов HBM3E в месяц. Учитывая, что полный производственный цикл занимает около шести месяцев, Samsung начала выпуск заранее — чтобы накопить достаточный объём к моменту возможного утверждения со стороны Nvidia, которое ожидается в июне или июле. В противном случае начинать массовое производство позже будет уже слишком поздно.

Конкуренция не дремлет

Учитывая, что к концу года Nvidia может перейти на новую память HBM4 для следующего поколения ускорителей под кодовым названием Rubin, Samsung спешит с выпуском HBM3E. Компания рассчитывает, что накопленные запасы помогут ей сохранить позиции в сегменте высокопроизводительной памяти для ИИ.

Амбициозные цели на 2025 год

Samsung планирует удвоить производство HBM-памяти: с 4 миллиардов гигабит (Gb) в прошлом году до 8 миллиардов Gb в текущем. При этом в первом квартале было выпущено всего 600–800 миллионов Gb, что означает необходимость значительно нарастить темпы во втором полугодии.

Гонка за Nvidia продолжается — и для Samsung на кону не только деньги, но и престиж поставщика для мирового лидера в сфере ИИ.

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