Похоже, что у Qualcomm и ARM разные представления о том, каким будет будущее чипсетов для смартфонов. Несколько дней инсайдер сообщил, что новое ядро процессора prime от ARM будет иметь более высокий IPC, что позволит ему работать быстрее при более низких тактовых частотах, что должно быть более эффективным. Теперь DCS сообщает, что Qualcomm стремится к рекордно высокой тактовой частоте Snapdragon 8 Elite 2.

По данным другого инсайдера, новый флагманский чип тестируется на частотах около 5 ГГц. В более ранней версии публикации говорилось о частоте 5,3 ГГц для разогнанной версии.

Однако DCS обновила сообщение, пояснив, что такие пиковые частоты тестируются только для проверки конструкции. Окончательная частота будет определена в зависимости от производительности и энергоэффективности.

Тем не менее, ожидается, что она будет выше, чем у оригинального Snapdragon 8 Elite – его основные ядра работают на частоте 4,32 ГГц в обычной версии и 4,47 ГГц в разогнанной версии. 4,47 ГГц – это самая высокая тактовая частота для мобильных устройств на данный момент — ранее она составляла 4,40 ГГц для iPad Pro 2024 с M4.





Теперь посмотрим на конкурентов.

Процессор Dimensity 9500 был запущен в Geekbench и показал, что его основное ядро (“Travis”) работает на частоте 3,23 ГГц. Это ниже, чем у Dimensity 9400 и 9400+, которые имеют ядра Cortex-X925 с частотой 3,62 ГГц и 3,73 ГГц соответственно.





Ранее на этой неделе был анонсирован Exynos 2500, оснащенный процессором Cortex-X925 с частотой 3,3 ГГц. Конечно, следовало бы обратить внимание на Exynos 2600, который будет представлен в моделях Galaxy S26, но подробностей об нем пока нет.

Дело не только в тактовой частоте, Snapdragon 8 Elite 2 будет оснащен ядрами Oryon второго поколения, производительность которых, как сообщается, будет на 25% выше. Графический процессор Adreno 840 будет иметь больше кэш-памяти (16 МБ по сравнению с 12 МБ) и, как предполагается, обеспечит на 30% большую производительность.





Первые результаты тестирования показали, что одноядерный процессор набрал более 4000 баллов, а многоядерный — более 11 000. Для сравнения, текущий Snapdragon 8 Elite работает примерно на 3100 одноядерных процессорах и на 9800 многоядерных процессорах.

Qualcomm проведет презентацию по Snapdragon на 23-25 сентября. В прошлом году Elite была анонсирована в конце октября.